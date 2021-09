La ciudad hizo sentir su reclamo por más seguridad con un “alarmazo”

Todos los barrios y localidades de la ciudad de La Plata se unieron en la noche de ayer en un masivo reclamo, pidiendo por mayor seguridad ante la creciente ola delictiva que azota a la región y los reiterados robos de todo tipo que se registran a diario.

Desde las 21 se llevó adelante en distintos puntos de la región un “alarmazo”, en donde los frentistas hicieron sonar las alarmas vecinales en simultáneo para demostrar su disconformidad ante la inseguridad y la ineficacia policial.

La movida fue organizada por Barrios Unidos La Plata, que nuclea a referentes de las localidades de San Carlos, City Bell, Villa Elisa, Los Hornos, Villa Elvira, Tolosa, José Hernández, Ringuelet y Gonnet, a los que se sumaron residentes de los barrios de Parque Castelli, Parque San Martín, Barrio Norte, La Loma, El Mondongo, Villa Castells y La Cumbre.

Asimismo, según informaron a este multimedio, se tiene planificada una segunda caravana para manifestarse en contra de la inseguridad, aunque la fecha de la misma todavía no fue confirmada por ninguno de los participantes.

Cabe recordar que hace apenas una semana se realizó la primera marcha de este tipo, la cual tuvo como punto de encuentro la Plaza Moreno. En esa oportunidad, además de hacer visibles sus pedidos, también apoyaron el reclamo de justicia de los familiares de Mariano Boschi, el hombre asesinado por delincuentes a puñaladas en la puerta de su casa.

No obstante, dicha movilización terminó convirtiéndose en un reclamo masivo, que partió desde frente de la Municipalidad, continuó por la Procuración, luego por el Ministerio de Seguridad bonaerense y concluyó en la Gobernación.

“Fijate que pasa lo mismo en todos lados, en todas las cuadras hay carteles que anuncian que están conectados al sistema de alarma vecinal. Es así, nos tenemos que cuidar entre nosotros porque la Policía no solo no nos ayuda, sino que directamente libera las zonas para que nos vengan a asaltar. No tengo ninguna duda”, dijo indignado un vecino de Barrio Norte.