La falta de policías en City Bell derivó en un violento robo

Un joven fue asaltado en las últimas horas por una patota en pleno centro de City Bell en un hecho que colmó la paciencia de los vecinos porque, además de la inseguridad reinante y diaria en la zona, en esta ocasión ni siquiera había personal policial trabajando en la comisaría.

La víctima, en diálogo con este multimedio, contó que circulaba a bordo de su bicicleta rodado 29 por 474 y calle 15, muy cerca del colegio Esquiú. Eran las 9 de la noche del sábado y el hombre, de 24 años, regresaba a su casa, ubicada a unas diez cuadras, tras pasar la tarde ensayando con su banda.

Entonces fue rodeado por seis delincuentes, al menos tres de ellos armados, que le impidieron el paso. “Estaban a pie pero se me cruzaron por toda la calle y no pude esquivarlos”, le contó el damnificado, llamado Emanuel, a Trama Urbana. Bajo amenazas de muerte y encañonándolo en todo momento, le exigieron sus pertenencias y así le quitaron su teléfono particular que había comprado hacía menos de un mes y el dinero que llevaba encima. “No era mucho, no sé, habrán sido $500. Me molestó mucho más que se hayan llevado el celular, que era nuevo, y la guitarra”.

Para su fortuna, los malvivientes no lo golpearon pero sí terminaron apoderándose también de la bici, y con todo eso se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

“Todo este último tiempo leí en varios lados que City Bell se había puesto bravo, pero la verdad es que a mí nunca me había pasado nada. Así no se puede seguir. No vi a un solo patrullero, y eso que me robaron a dos cuadras de Cantilo”, se lamentó.

“Se enojan cuando les decimos que liberan la zona”

Los frentistas viven publicando a diario en diferentes redes sociales sobre los constantes atracos que hay en la zona, tanto en el centro como en el área de los countries. “Es una vergüenza lo que pasa en City Bell: roban en todos lados y en todo momento. Lo más triste es ver a policías caminar por Cantilo, o quedarse charlando entre ellos en la puerta de un local, o con sus celulares. Pero no los sacás de ahí”.

En tanto, una vecina dijo que la noche del sábado se comunicó telefónicamente con la seccional Décima de City Bell y con la Duodécima de Villa Elisa, y se encontró con una desesperante realidad: no había numerarios trabajando.

“Un amigo tuvo un inconveniente y llamé a las comisarías Décima y Duodécima: ambas estaban totalmente sin personal porque fueron enviados al recital del Indio Solari. Que siga la joda”. Solo quedaron un ayudante de guardia y el oficial de servicio, que es quien atiende los llamados telefónicos.

“Los muchachos todos amontonados en un recital, y que los vecinos de City Bell se cuiden entre ellos. Es insólito”, se quejó un lugareño. Otro expuso: “Después se enojan cuando les decimos en las reuniones de seguridad que liberan la zona y trabajan en connivencia con los delincuentes. Pero, ¿cómo no vamos a pensar eso? ¿Cómo van a dejar dos comisarías peladas de gente con la cantidad de robos que hay? Son todos unos corruptos”.

Hasta el cierre de esta edición nada se sabía de la banda de delincuentes que asaltó al músico.