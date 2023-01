La madre que golpeó a su bebé también amenazó de muerte a la persona que la grabó

La madre que golpeó salvajemente a su bebé en Melchor Romero quedó en libertad y amenazó de muerte a la tía de su hijo, quien filmó las imágenes que se viralizaron. "Vos sabés que la vuelta es peor, te re cabe una re maldad", le dijo Abigail a través de un audio.

Otras de las frases que pronunció la madre de Melchor Romero fueron: "Me re traicionaste por la espalda" y "por tu culpa está sufriendo mi hijo y estoy sufriendo yo".

La que recibió las amenazas fue Giuliana, cuñada de Abigail, que aseguró que "yo estoy tranquila, no estoy nerviosa ni tengo miedo porque no hice nada malo". Además, agregó que "a mí me importan mis hijos y la seguridad de ellos".

El video del ataque causó la indignación de toda la región. El niño se encuentra en un hogar de menores luego de la denuncia.

Las lesiones que sufrió el menor fueron principalmente en la cabeza y, debido a las trompadas que le aplicó la agresora, perdió nada menos que tres dientes.