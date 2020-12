La Plata, ciudad capital del robo

Se vive una creciente ola de inseguridad en nuestra ciudad, con hechos delictivos que se repiten en distintos barrios y diferentes modalidades. Las víctimas sufren robos en sus viviendas, comercios o en plena vía pública, dejando al descubierto que los ladrones perdieron todo tipo de inhibición.

En las últimas horas se produjo un escruche en City Bell, cuando un grupo de desconocidos ingresó a una casa ubicada en 473 bis entre 19 y 20 y ante la ausencia de sus moradores, se alzaron con dinero en efectivo cuya cantidad no fue estimada y otros objetos de valor.



Para entrar a la finca, forzaron una persiana y una vez que ganaron el interior, comenzaron a recorrer todos los ambientes para sustraer los elementos que encontraran a su paso. Si bien la alarma comenzó a sonar inmediatamente, no logró impedir que los individuos actuaran con rapidez.



Los vecinos están atemorizados, teniendo en cuenta que este no es el primer episodio de esta naturaleza, ya que un tiempo atrás, el dueño de una gomería de la zona sufrió un robo y, además, un abogado también fue asaltado, todos en la misma cuadra.



Por otra parte, un comercio ­ubicado en 44 y 161 también fue víctima de los delincuentes, quienes destrozaron las puertas de acceso y rompieron las cámaras de seguridad, para perpetrar un ilícito. Al lugar arribaron los policiales que fueron alertados por el sonido de la alarma, aunque no se pudo establecer los faltantes.



Del mismo modo, en otro punto de nuestra ciudad, un vecino fue sorprendido en 13 y 76, mientras circulaba por la vía pública, por al menos tres hombres que se movilizaban en una moto. Tras amenazarlo, le sustrajeron la bicicleta y huyeron.

En Berisso también se repiten los robos y, en pleno centro en horas de la mañana, tres personas atacaron a un joven que caminaba por la vereda, y le robaron la remera y las zapatillas.

Luego se dispersaron, y unos se fueron para el lado de calle 8 hacia La Plata, mientras que el otro huyó hacia la calle Nueva York.