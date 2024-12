La preocupación de los vecinos de Abasto por el robo

Los vecinos de Abasto estaban en profundo shock por el impactante robo que tuvo lugar en el Parque Industrial, y no dudaron en aseverar que “la zona está totalmente liberada a la delincuencia”. “Este caso en particular fue orquestado y no fue al azar, pero todos los días lidiamos con los ladrones, sin que la policía haga absolutamente nada. Están pintados. O, peor, en convivencia con los ladrones”, señalaron.

Por su parte, los voceros le dijeron a este multimedio que tanto el celular que le sacaron a la víctima, como su radio, fueron encontrados dentro del predio. “Al parecer, solo se llevaron dinero. Creemos que una suma fuertemente millonaria”, amplió el portavoz.

Los lugareños mostraron su preocupación y exigieron rápidas respuestas. “Necesitamos que atrapen a los responsables, porque mientras tanto siguen libres y no sabemos siquiera si son vecinos de la zona. No podemos vivir así. Estamos con miedo, y queremos respuestas. Queremos que la Policía, por una vez, se ponga de nuestro lado”.

Por último, un vocero admitió ante diario Hoy que “por ahora no hay pistas firmes para identificar a los autores del hecho, que fue sumamente grave. Esperemos que con el paso de las horas, podamos anunciar novedades”.

Se presume que los implicados llegaron y huyeron en un auto de grandes dimensiones, donde cargaron el botín.