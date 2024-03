Las macabras hipótesis del homicidio del anciano en Los Hornos

¿Lo mataron para quedarse con su casa? ¿Lo hicieron, tal vez, en el marco de un robo que terminó mal? Esas son dos de las pistas principales que maneja la Justicia platense con el fin de esclarecer el brutal homicidio de un jubilado en su domicilio del barrio de Los Hornos, que todavía permanece impune y, de hecho, no hay siquiera sospechosos a la vista.

La escena del crimen y la operación de autopsia sobre los restos en avanzado estado de descomposición de Pedro Reales, de 85 años, terminaron por desenredar la cuestión y avanzar sobre una trama sangrienta, pese a que en primer término todo indicaba que la víctima había sufrido un deceso natural.

Sin embargo, sus nietos señalaron que había sido asesinado, y señalaron que el cuerpo fue hallado por un amigo del occiso en el garaje de la propiedad ubicada en 60, entre 163 y 164, y perfectamente tapado por una sábana. “El tema de la sábana fue lo primero que nos llamó la atención”, admitió un vocero ante Trama Urbana, quien fue el primer medio que informó sobre el homicidio.

Cambio de carátula

Sin embargo, que las aperturas del inmueble no hayan sido forzadas, que todo se hallara en aparente orden y que no hubiera faltantes importantes, hizo dudar a los pesquisas, sumada a la edad del damnificado.

La autopsia determinó que el hombre presentaba lesiones en el hemitórax izquierdo del cuerpo, lo que se interpreta como un trauma. De todos modos, no se pudo identificar la existencia de sangre ni restos de la misma en cavidades del cadáver debido al “avanzado estado de putrefacción”. Por lo que es totalmente difícil determinar la mecánica de la muerte.

Los detectives sospechan que los autores del homicidio quisieron quedarse con la casa o bien perpetraron un robo que salió mal, terminaron quitándole la vida a Reales y después acondicionaron el lugar para hacer pasar la muerte como natural. “Está todo en investigación”, dijo un portavoz, y añadió que el episodio “es complejo”.

Por ahora la carátula de la causa es “homicidio”, tras haberse iniciado como “averiguación de cáusales de muerte”, aunque puede recaratularse a “homicidio criminis causa” (matar para ocultar otro delito, en este caso el robo, consumado o en grado de tentativa).

“Al parecer del domicilio no se llevaron nada, pero es difícil de establecer porque la víctima vivía sola y en todo caso eso no significa que no se haya producido un asalto”, finalizó la fuente consultada por este multimedio.

Llamados sin responder, el primer indicio de que algo andaba mal

Tal como informó este medio en su edición del pasado martes, fue un amigo de Pedro Reales quien descubrió el hecho cuando, preocupado porque hacía días que no sabía nada del anciano, fue hasta su casa, que encontró cerrada.

Como no atendía a sus llamados y sintió a su vez un penetrante olor nauseabundo que salía de la finca, se comunicó con el servicio de emergencias 911 y un patrullero se hizo presente. Los agentes forzaron la puerta y, tras una inspección, encontraron el cadáver en el garaje, extrañamente cubierto con una sábana.

De inmediato se le dio intervención a la fiscalía penal en turno y se acercaron peritos de la Policía Científica y del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata.