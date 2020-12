Le pidieron que manejara despacio y apuñaló a un menor en Ensenada

Por pedirle a un hombre que circulara despacio con el auto, ya que había menores en la calle, un adolescente de 16 años recibió una serie de puñaladas en diferentes partes del cuerpo, en un brutal incidente que tuvo lugar ayer en Ensenada, señalaron desde la fuerza.



La víctima, un estudiante domiciliado en el barrio YPF, se encontraba en la esquina de Guido Spano y Santa Fe cuando vio a un individuo a bordo de un coche que pasaba a gran velocidad. Entonces le pidió de buena manera que no lo hiciera más porque había niños que caminaban por allí, pero la reacción del automovilista no fue la esperada. Se bajó del rodado, cuchillo en mano, y atacó sin mediar palabra a la otra parte. “Le provocó heridas cortantes y punzantes en distintas partes del cuerpo”, le contó a Trama Urbana un vocero con acceso a la causa.



El adolescente se dirigió por sus propios medios al hospital Cestino, donde se estableció que su vida afortunadamente no corría peligro, mientras que el implicado, de 30 años y con residencia en la zona del hecho, fue capturado por agentes policiales y ahora deberá rendir cuentas ante la Justicia platense por el delito de “tentativa de homicidio”. Tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción número 1.