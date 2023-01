Le robaron la bici a una jubilada en Los Hornos

Un número no identificado de delincuentes le robó la bicicleta a una jubilada de la localidad de Los Hornos y la víctima se mostró indignada por lo ocurrido a través de las redes sociales, donde mostró su bronca por sufrir un hecho de inseguridad.

“¡Un desastre! En 135 entre 62 y 63 me robaron mi bicicleta, con la cual me movilizo y traslado a mis pichis”, relató la damnificada, la cual agregó con mucha bronca: “Esto no se para más”. De más está decir que al momento no hay pistas ni del rodado ni de los autores del hecho.

Conocida la noticia, otros vecinos de la localidad también se mostraron molestos por lo sucedido: “Es una vergüenza, a mis nietos en la placita de 137 y 60 también les quisieron robar las bicicletas”, contó una de ella, a lo que otro le respondió: “Ya no se puede más. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así?”.

Afortunadamente, al tratarse de un hurto no hubo que lamentar heridos ni daños de ningún tipo, pero el episodio si lugar a dudas sumó un disgusto más para los residentes de Los Hornos.