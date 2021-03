Llegó a su casa y vio justo cuando los ladrones se escapaban con el botín

La zona Norte sigue siendo uno de los focos principales de la creciente ola de inseguridad que golpea a nuestra ciudad y en las últimas horas a una vecina de City Bell le tocó vivir el calvario en carne propia. La víctima regresaba a su casa y en ese preciso instante se topó con los delincuentes, que momentos antes habían ingresado a su propiedad, en plena fuga.



El hecho tuvo lugar a plena luz del día, en una vivienda ubicada en 461B y 14, cuando cerca del mediodía de ayer, una mujer de 52 años se encontró con una camioneta Ford Eco Sport en la puerta de su domicilio. Al acercarse, pudo apreciar que dos sujetos salían del garaje de la finca y en pocos segundos se subieron al vehículo para escaparse y perderse entre las calles del barrio.



Los ladrones ganaron el interior de la casa en ausencia de sus moradores y aprovecharon el tiempo para poder recorrer las habitaciones. Al momento de entrar a su hogar, la damnificada pudo constatar que los malvivientes se alzaron con dos computadoras, una PlayStation 4 y demás objetos de valor que encontraron adentro.



Ante esta situación, decidió comunicarse con el 911 para realizar la denuncia y a los pocos minutos los agentes de seguridad se hicieron presentes en el lugar del hecho para entrevistarse con la víctima. Allí trabajaron los peritos de la Policía Científica para intentar recolectar datos que permitan identificar a los sujetos y se analizarán las cámaras instaladas en la zona para reconstruir la ruta de escape de los sospechosos, que continúan prófugos.

Forcejeó con los ladrones.

La localidad de Ringuelet tampoco está exenta de los robos, y una joven tuvo que forcejear con dos motochorros para evitar el asalto. La mujer fue interceptada cerca de las 10 de la mañana en 11 entre 511 y 512, cuando salía de la casa de su novio para ir a tomarse el colectivo, y se vio obligada a recurrir a la fuerza para que no le arrebataran la mochila.



Los cacos se movilizaban en un ciclomotor y uno de ellos se abalanzó sobre la víctima, quien se resistió al robo. Fueron pocos segundos de empujones, pero debido a los gritos de la mujer, los malvivientes desistieron de ilícito y se dieron a la fuga.



A pocas cuadras de allí, en Gonnet, en una vivienda ubicada en calle 10 y 503, un grupo de desconocidos abrió la puerta del quincho de una vivienda y al no encontrar grandes elementos de valor, se llevaron una lámpara. Mientras que, en 452 entre 21 C y 21 A, otros sujetos entraron a un garaje y sustrajeron dos bicicletas, dejando al descubierto la peligrosidad reinante en la zona Norte

platense.