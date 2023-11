“Lo mataron como a un perro”, dijo la viuda del policía asesinado en el hospital

La esposa del policía Leoncio Bermúdez, asesinado el martes pasado en el Hospital Provincial de Rosario por delincuentes que fueron a liberar a un preso, aseguró que a su marido “lo mataron como a un perro”. A su vez, expresó su temor de que su crimen “sea uno más” de otros tantos que se suceden en la ciudad santafesina.

“Lo mataron y lo dejaron tirado. Uno de frente y, por las dudas, otro más”, expresó Romina (37), esposa del suboficial inspector Bermúdez (42) al referirse a los balazos que recibió su marido en la puerta de acceso a la guardia del Hospital Provincial, donde cumplía funciones de custodia.

“Y ahora, como siempre, él va a ser uno más”, añadió la viuda en un mensaje escrito que envió a un programa radial que se emite en Radio2-Rosario, en el que se excusó de salir al aire debido a su estado de conmoción y dolor. “No entiendo más nada. Lo mataron como a un perro y se fueron como si nada, es injusto todo”, señaló la mujer.

A su vez, consideró que “si hubiese sido al revés, si él le hubiese disparado al choro, primero Leo estaría preso y si no hubiese salido de la garita de trabajo hubiese tenido un sumario por incumplimiento”. Al confirmar que con el policía tenían dos hijas, de 12 y 4 años, y que su hija mayor estaba en la garita ubicada en el frente del hospital donde trabajaba su marido, Romina relató los momentos previos al asesinato de su pareja.

Explicó que habían acordado que su esposo la buscaría a la niña a la salida de la actividad deportiva de Jiu Jitsu, y que la llevaría al trabajo hasta que ella la pasara a buscar cuando saliera de su trabajo, alrededor de las 22:15. “Mi nena me manda una foto con él, contenta porque conoció el lugar donde tantas horas pasa su papá”, recordó Romina en el escrito.

“A las 22:30, me llama y me dice: No sé qué pasó, mamá, papá no volvió más”, relató la mujer al referirse a un momento en el que, de acuerdo a la investigación, su esposo ya había sido asesinado. Además, manifestó con profunda tristeza que se arrepiente de haber visto las imágenes donde quedó grabado el crimen de su marido.

“Cometí el error de ver el vídeo que está circulando en todos lados y tengo terror que lo vea mi hija porque lo que me dejó a mí al ver ese video es otra sensación más que dolor”, dijo al respecto. Y, añadió finalmente: “Él era mi otra mitad, mi compañero, era excelente, un padre. No vas a encontrar una persona que hable mal de él”.