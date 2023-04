Los fundamentos de la jueza para condenar a prisión perpetua al femicida “Ninja” Hidalgo

En marzo último, por unanimidad un jurado compuesto por 12 personas sin conocimiento legal condenó a prisión perpetua a Hugo “Ninja” Hidalgo, tras ser encontrado culpable de asesinar y ocultar los cuerpos de Maruja Chacón Pérez y de su hija Shirley Barrientos.

Cabe recordar que, durante los alegatos de apertura, la fiscal Leyla Aguilar había solicitado una condena por homicidio ­agravado. “Como consecuencia de ello, y sobre la base de la votación de los jurados, corresponde calificar los hechos atribuidos a Hugo Orlando Hidalgo como constitutivos de los delitos de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, por mediar violencia de género y con el propósito de causar sufrimiento”, indicó la jueza Cecilia Inés Sanucci.

En el mismo sentido, la magistrada agregó que “las partes no han solicitado pautas de atenuación alguna y no encuentro en el caso ninguna circunstancia para valorar en este tópico en tanto la información del Registro Nacional de Reincidencia sobre los antecedentes del imputado no ha llegado al día de hoy, lo que sumado a que es nula la incidencia de las mismas para disminuir una pena de naturaleza indivisible, todo ello justifica que no las pondere”.

Agravante

En la audiencia de cesura, la fiscal solicitó solamente como agravante el intento de fuga del país por parte del imputado. “Al respecto señalo que, si bien es cierto que la ponderación de agravantes no tendrá incidencia a la hora de fijar la pena, en tanto las figuras aplicadas en el caso sólo permiten fijar una pena indivisible, a mi juicio, sí procede ponderar en este tópico el intento de fuga que se acreditó en el debate, en tanto la detención del imputado se materializó en la localidad de Nueva Esperanza en Misiones el 14 de febrero de 2017, una vez que ya había una orden de arresto en su contra”, explicó Sanucci.

Según expresó el abogado de la familia de las víctimas, Eduardo Montane, el jurado “tomó en cuenta cada uno de los agravantes. Violencia de género, situación de vulnerabilidad de ambas por su condición de inmigrantes” para condenar al “Ninja”.

De acuerdo con la autopsia médica, luego de golpear a Shirley Barrientos, Hidalgo la enterró “con vida y murió por asfixia producto de la bolsa de nylon en la que estaba envuelta o de la tierra con la que fue tapada”.

Por su parte, la madre de la adolescente, que también fue enterrada en la casa de Punta Lara, murió por una puñalada que le ingresó por la zona occipital izquierda y le perforó la columna vertebral y la médula espinal, por lo cual falleció en el acto.