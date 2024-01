Los Hornos: llegaba a su casa y motochorros la atacaron con un palo

La localidad de Los Hornos volvió a ser el escenario de un hecho de inseguridad en las últimas horas y ahora una mujer terminó siendo atacada por delincuentes cuando estaba llegando a su hogar.

Fue la propia damnificada la que decidió contar lo que le había pasado a través de sus redes sociales, mientras que, tanto ella como los demás vecinos del barrio, exigieron mayor presencia policial debido a la incontable cantidad de robos que padecen a diario.

“Cerca de las 22:30 me roban en la puerta de mi casa, en 61, entre 136 y 137”, comenzó relatando la mujer, al tiempo que agregó: “Dos motochorros me amenazaron con un palo, me sacaron la mochila con todo tipo de documentación y ­pertenencias y la llave de la ­camioneta”.

Acto seguido, uno de los cacos se fue en la moto en la que habían llegado y el otro hizo lo mismo a bordo de la Renault Kangoo de la damnificada, perdiéndose de vista por las calles del vecindario. Un hecho delictivo que se sumó a los tantos otros que ocurren en dicha localidad.

“Terrible momento a media cuadra de la comisaría, estaban en la plaza, no tengo dudas porque había pocas motos allí. ¿Qué se hace? ¿Quién nos cuida? Todo solitario y no era tan tarde”, concluyó completamente indignada la víctima.

Cabe mencionar que el rodado sustraído es una Renault Kangoo de color gris, patente IBD 969, por lo que quienes tengan cualquier tipo de información que sirva para poder ubicar el vehículo deben comunicarse al 911.

“Ya nadie hace nada, hoy (por ayer) a las 4 de la mañana había tremendo ruido de motos. Era en 60 y 137, no se podía dormir y lo que indigna es que cómo no escucha ni un policía”, se quejó otra de las frentistas.

Este no es un caso aislado, ya que, como bien informó diario Hoy, apenas 48 horas atrás el club Alumni de Los Hornos volvió a ser víctima de la inseguridad. Allí, delincuentes ingresaron a su predio, ubicado en 70 y 148, y lo saquearon por completo.

Las autoridades del club, completamente indignadas, expresaron su frustración: “¿Algo más? En la noche de ayer volvieron a ingresar al predio y esta vez se llevaron los inodoros. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución?”.

Alumni está luchando para recuperarse de estos incidentes, pero los delincuentes parecen encontrar siempre algo más para llevarse. “Creímos que lo del buffet ya había sido la ­culminación de estos hechos, pero por lo visto siempre encuentran algo más para seguir haciendo maldad. No nos dejan reponernos que ya nos golpean de nuevo”, cerraron con mucha bronca.