Los Hornos: se resistió a un robo y lo balearon en una pierna

Un violento episodio tuvo lugar en las últimas horas en la localidad platense de Los Hornos, cuando un comerciante fue sorprendido por dos delincuentes (un chico y una chica) que parecían ser menores de edad. Ellos le exigieron que les entregara dinero en efectivo y demás objetos de valor, pero como el dueño se resistió al robo terminaron baleándolo.



El hecho se registró en un local del rubro regalería, ubicado en la zona de las calles 155 entre 65 y 66. Hasta allí llegó la pareja de ladrones para cometer un ilícito, pero se encontraron con la tenacidad del propietario del negocio, un hombre de 69 años, quien se negó a entregarles sus pertenencias. Acto seguido, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y le disparó.



El proyectil impactó de lleno en la pierna izquierda de la víctima, a la altura del muslo.



Al no poder ejecutar el asalto planeado, los dos malvivientes se dieron rápidamente a la fuga sin ser identificados. Con los menores en pleno escape, el comerciante pudo comunicarse con el sistema de emergencias 911 y pidió auxilio a los efectivos policiales.



A los pocos minutos, los agentes de seguridad arribaron al lugar del hecho y se entrevistaron con el damnificado, quien les comentó lo sucedido. Hasta el comercio llegó también una ambulancia del SAME para realizar la atención primaria del hombre. Debido a la gravedad de las lesiones producto del disparo, los médicos decidieron que fuera trasladado a un hospital.



Es así que el comerciante fue derivado al Policlínico San Martín, donde se pudo comprobar que el impacto de la bala tenía un orificio de entrada en su muslo. La munición estaba encapsulada, por lo que en principio no necesitaba de una intervención quirúrgica y su vida no corría peligro.

Mientras tanto, se inició una investigación para dar con el paradero de los delincuentes y se espera el análisis de las cámaras instaladas en las inmediaciones.

Recrudece la violencia



En los últimos robos en nuestra ciudad se nota una creciente escalada del accionar violento de los bandidos.



Tal como informara diario Hoy en su edición anterior, un profesor de la Universidad Tecnológica Nacional sufrió un brutal asalto en su casa de 140 entre 35 y 36 de San Carlos. Allí fue abordado por al menos cuatro personas que lo balearon en el tórax; debió ser hospitalizado ya que sus pulmones quedaron comprometidos.



En tanto, dos jóvenes fueron atacados por una banda de seis ladrones que se metieron a su vivienda, ubicada en 43 y 187. Le dispararon en la pierna a una de las víctimas, un muchacho de 23 años. Los cacos se apoderaron de una TV de 32 pulgadas, dos teléfonos celulares, una bicicleta, zapatillas deportivas y huyeron.