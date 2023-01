Los padres de Fernando rechazaron las disculpas de los rugbiers

Luego de que el abogado defensor, Hugo Tomei, pidiera que los acusados sean absueltos y que estos pidieran cada uno disculpas ante el tribunal, los padres de Fernando hablaron al respecto a la salida y afirmaron que no les creyeron.

La mamá de la víctima, Graciela Sosa, afirmó: "No me conmovió, ninguno ni siquiera me miró fijamente, lo dejo pasar como algo desapercibido. Es imposible de creerlo, porque todos dijeron que no querían matar y pedir disculpas despues de haber matado es un poco tarde para mi". A su vez, Sosa agregó: "yo no voy a recuperar a mi hijo, asi que me es indiferente".

Por otro lado, el papa, Silvino Baéz, fue claro y dijo lo que le parecieron las disculpas de los rugbiers: "Fue muy actuado, no lo creo" y agregó "no les veo la sinceridad".

A su vez, Báez habló sobre el trabajo de Tomei y el pedido de absolución: "No cayó mal, es su trabajo, está haciendo lo que estudió. Nosotros estamos fuertes y con las pruebas sobre la mesa" .