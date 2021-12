Los vecinos de El Mondongo, contra la Policía: “Nos faltan el respeto y nos toman el pelo”

"En El Mondongo convivimos con los travestis, con los dealers y con los compradores de droga, y también con todo tipo de ilícitos, como entraderas, asaltos callejeros, arrebatos, pero pese a la cantidad de denuncias que hacemos, a las marchas y a los pedidos de seguridad, la Policía nunca está para nosotros, nunca nos escucha. Y ahora, además, tenemos que bancarnos que se nos rían en la cara diciendo que en realidad el barrio es seguro, ya que estadísticamente no hay muchas denuncias radicadas”, le contó Emanuel a Trama Urbana. Expuso lo que siente no solamente él sino la gran mayoría de los habitantes de la zona.

Este diario publica prácticamente todos los días diferentes robos en El Mondongo, desde entraderas y escruches hasta atracos en la vía pública y la sustracción de ruedas y baterías de los autos. Los motochorros tienen a maltraer a El Mondongo, y sus residentes aseguran que no pueden salir de sus casas por miedo a ser atacados. “Pasa en cualquier momento del día, de madrugada, de noche, a la tarde. No podemos vivir así”, expresaron.

Pero ahora, además, deben lidiar con que la Policía, comandada por la Jefatura Departamental La Plata, “nos falte el respeto y nos tome el pelo”, de acuerdo a las palabras de los propios vecinos.

Encuentro con el comisario

En las últimas horas, referentes vecinales se reunieron con el titular de la comisaría Novena, con jurisdicción en la zona, Alejandro Morinigo. El encuentro fue, justamente, por la cantidad de robos que se están materializando, sin que nadie les ponga un freno.

Aunque cueste creerlo, lejos de hacer un mea culpa y prometer más patrulleros circulando la zona, el comisario les aseguró que “hasta las 11 (del día que se juntaron) había una sola denuncia por el robo de un celular, por lo tanto, a los fines de estadística y puntos caliente de la ciudad” estableció que “el barrio El Mondongo es seguro”.

Desde luego, los que saltaron con los tapones de punta son los que allí viven: “Todos sabemos que eso es mentira”, dijo uno. La médica a la que le desvalijaron el domicilio el domingo (fue primicia de este multimedio) desmintió que no se denuncien los robos: “Estuve haciendo la denuncia de robo y destrozos en mi casa, ¿cómo que no hay denuncias? Estuve toda la madrugada con los peritos (de la Policía Científica) y luego fui a la Novena. Antes de eso, vinieron dos veces móviles policiales a sacar fotos y tomarme datos”.

Un tercero señaló: “¿Sabés lo que pasa? Si vas a hacer una denuncia tardan de dos a cuatro horas, es una locura y la gente no tiene ese tiempo para estar ahí. Lo digo por experiencia propia”.

Hartazgo vecinal

“¿Y todas las veces que llamamos al 911? Todos sabemos que no te toman denuncias por intento de robo o por el robo de un celular y una cartera. ¿Cómo sabe el diario de tantos robos y ellos (la Policía) no saben nada? ¿Vienen porque los llamamos y después no saben nada porque no hay denuncia? Zona liberada”; “Excusas, siempre igual. Si no te hieren o matan no pasa nada, esto siempre fue igual. No quieren o no hay plata para combustible, solo para los que andan por el centro”, fueron otras declaraciones.

Otro vecino dijo: “Día a día veo, escucho o me cuentan que robaron. Cerca de mi casa o enfrente, todo por 117, y realmente me parece muy raro que no estén las denuncias cuando sé por vecinos que sí las hicieron”. Mientras que una señora que lleva más de 15 años viviendo en El Mondongo relató: “Se llama a la Policía, sabe muy bien cómo está la situación. Es importante hacer la denuncia pero tampoco se pueden hacer los desentendidos y dejar la responsabilidad de la falta de seguridad en que nosotros no denunciamos”.

Por último, los referentes indicaron: “Tuvimos contactos con el jefe departamental (Diego Galarza), con Juan Aravena y Pablo Fernández, del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. La respuesta de estos funcionarios fue que se van hacer operativos de noche y de día en forma alternada”.

No está de más aclarar que ya se implementó, una y 100 veces, la mayor circulación de patrulleros (tanto en El Mondongo como en otros barrios complicados con la inseguridad), pero siempre fueron por escasos días. “Una vez que baja la espuma y nos dejamos de quejar por la falta de móviles, desaparecen. Es así: los apurás y vienen. Se quedan una semana, se dejan ver y después otra vez desaparecen y nos dejan a la buena de Dios”, cerró un lugareño.