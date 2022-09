Macabro crimen: discutió con su amigo, le cortó el cuello y escapó en bicicleta

Un macabro crimen generó conmoción en la localidad platense de Los Hornos, donde tras una fuerte discusión un hombre de 55 años de nacionalidad paraguaya asesinó a puñaladas a su amigo. Después del salvaje ataque perpetrado con un arma blanca, el implicado se escapó a bordo de su bicicleta y se fue a despedir de la familia, por lo que se sospecha que tenía intenciones de fugarse.

El siniestro episodio ocurrió durante la noche en una vivienda ubicada en la zona de las calles 154 bis entre 58 Y 59, donde por razones que están bajo investigación policial, presuntamente se originó una violenta pelea entre dos sujetos. En medio de la disputa, uno de ellos tomó un cuchillo y le cortó el cuello al otro, dejándolo gravemente herido, convaleciente y perdiendo sangre.

La víctima fatal fue identificada como Andrés Catalino Silva, más conocido entre sus allegados como “El Cata” y de acuerdo a la información que trascendió, vivía desde hacía 7 años junto a quien fuera su agresor. Asimismo, se supo que los vecinos linderos lo escucharon pedir ayuda a los gritos y por eso decidieron llamar al servicio de emergencias 911.

Pocos minutos después, los efectivos policiales arribaron al lugar del hecho y se entrevistaron con los denunciantes, quienes manifestaron que adentro de la finca se encontraba el damnificado ya sin vida. Luego se hizo presente una ambulancia del SAME y el personal médico que lo asistió constató el deceso. De la misma forma, los testigos refirieron ver el instante en el que el sospechoso huía pedaleando a bordo de una bicicleta de mujer color roja con detalles naranjas, por lo que se dio paso a su búsqueda.

Operativo y detención

Los propios frentistas que vieron al implicado escapar también advirtieron que le preguntaron qué había sucedido, pero nunca les brindó una explicación y siguió con su fuga. Acto seguido ingresaron a la vivienda para socorrer al damnificado y lo encontraron tendido en el pasillo, aparentemente ya sin signos vitales y con un corte profundo a la altura del cuello, producto del cuchillazo.

A partir de ese momento, comenzó una investigación para intentar dar con el paradero del principal sospechoso del crimen y es así que los detectives lograron obtener el testimonio de un compañero de trabajo del presunto asesino, quien comentó que el mismo tenía hijos que vivían en una casa ubicada en las calles 50 y 147, por lo que los uniformados de la comisaría Tercera se dirigieron hasta allí a fin de atraparlo.

Al arribar a la propiedad, se toparon con el acusado saliendo desde adentro, a bordo de la misma bicicleta de color roja y portando una mochila con prendas de vestir, por lo que se presume que estaba a punto de darse a la fuga.

Es por ello que fue interceptado, arrestado y trasladado hasta la seccional, donde tras la intervención de la UFI N °2, quedó imputado en una causa que fue caratulada como “homicidio”.

En diálogo con este multimedio, un vecino de la víctima relató que Silva “era muy bondadoso, aceptaba en la casa gente que no tenía donde vivir, lamentablemente con esta última persona no acertó”, y sentenció: “Me sorprendió la noticia, hace mucho que no pasaba algo así, nadie lo esperaba”.