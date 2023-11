Madrugada de terror para una pareja en Villa Elisa

Una verdadera pesadilla vivió una pareja producto de un violento asalto ocurrido en las últimas horas en la localidad platense de Villa Elisa. Los protagonistas fueron al menos cuatro delincuentes armados que ingresaron a una vivienda, encañonaron a las víctimas y luego escaparon con una importante suma de dinero en efectivo, además de otros elementos de valor.

Todo sucedió durante la madrugada en una propiedad ubicada en la zona de la calle 415, entre 28 y 28, hasta donde se dirigieron los hampones y se metieron a la finca después de cortar el alambrado perimetral. Una vez que ganaron el interior de la casa, sorprendieron a los damnificados, les apuntaron con sus pistolas y les exigieron que les entregaran todos sus ahorros.

Para demostrar toda su crueldad y dejar en claro que no estaban dispuestos a irse con las manos vacías, uno de los sujetos le pegó un fuerte culatazo al hombre que le provocó una herida cortante en el cuero cabelludo. Con la situación bajo control, algunos de los malvivientes comenzaron a recorrer todos los rincones del domicilio buscando objetos para llevarse.

Por temor a que les dispararan, las víctimas les dieron el dinero que tenían que, según las estimaciones, alcanza a unos 700.000 pesos, 70 dólares, celulares y relojes. Pero, como no estaban contentos con el botín, los atacaron de manera salvaje, le propinaron varios golpes de puño al dueño de la vivienda y luego se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Una vez que estuvieron a salvo, llamaron al sistema de emergencias 911 para realizar la denuncia correspondiente y, a pesar de que se montó un operativo cerrojo en las inmediaciones, no pudieron dar con los sospechosos. En tanto que, debido a la gravedad que presentaba, el hombre tuvo que ser atendido por el personal del SAME, aunque no requirió un traslado al hospital.