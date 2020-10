“Me encerré y trabé la puerta con mi cuerpo”, el terrible testimonio de la víctima de una entradera

Tal como informó la jornada pasada en exclusiva este diario, una familia del barrio Frisón vivió una verdadera pesadilla durante el mediodía del lunes, cuando fue abordada por dos delincuentes que no solo se llevaron elementos de valor sino que también golpearon a uno de los presentes.

En su momento, fuentes policiales habían dicho que el ilícito, perpetrado en un domicilio de 6 bis y 618, había ocurrido en ausencia de sus moradores, algo que las víctimas desmintieron. En diálogo con este medio, una de ellas, de 16 años, dijo que todo se inició a las 13, “mientras yo estaba estudiando”.

Agregó la joven: “Empecé a escuchar golpes en la puerta y me levanté a abrir pensando que era mí mamá, porque llega más o menos a esa hora del trabajo. Cuando me asomé al pasillo noté que no era ella y vi que los golpes estaban abriendo la puerta”.

Asustada, contó: “Me encerré en la habitación, donde estaba mi hermano de 12 años durmiendo, trabé la puerta con mí cuerpo y llamé a la Policía”, y narró que, como los hampones no pudieron entrar por el acceso principal, lo hicieron por el garaje.

“Al minuto llegó mi madre y vio el portón abierto. Pensó que era por los albañiles que están trabajando en casa y entró tocando bocina”, aseveró. A todo esto, uno de los cacos estaba en uno de los cuartos y el otro en el comedor. Este último “fue directamente a pegarle a mi mamá para robarle la moto” en la que había arribado. “Si bien se atajó con el casco, alcanzaron a golpearla con el arma, que al parecer era una pistola calibre 22”.

Finalmente, los malvivientes escaparon con una computadora, un celular, las pertenencias de la señora, su ciclomotor y documentación de las tres. “Ella empezó a gritar y nuestro vecino, que es policía, empezó a perseguirlos”, aunque no logró dar con ellos.