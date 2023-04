Menores e inseguridad: los “hermanos macana” y niños de 12 años al ataque

Los “hermanos macana” son dos menores que comenten todo tipo de delitos en nuestra ciudad y que ya tienen cansados a los vecinos; es que entre ambos suman un total 43 detenciones, pero siguen saliendo en libertad una y otra vez a causa de su edad.

Mientras todo esto sucede, los habitantes de la región los padecen a diario y la jornada de ayer no fue la excepción, sumando de esta manera un nuevo capítulo a esta vida bandida que no parece poder encontrar ningún tipo de solución.

Es que en las primeras horas de ayer, a uno de los “hermanos macana” lo detuvieron en la ciudad Berisso después de que le robó la moto a un hombre en La Plata y escapó para esconderse en un descampado de la zona de 18 y 122 bis.

Fue el hijo del damnificado el que vio lo que pasó y avisó a la Policía de que un sujeto se había metido en su propiedad tras forzar uno de los accesos y que se había llevado el rodado de su padre, por lo que los agentes hicieron un operativo cerrojo, por lo que lo aprehendieron de inmediato y lo trasladaron hasta la comisaría Cuarta de Berisso por el delito de “hurto agravado”.

No obstante, lo identificaron como un menor de 15 años, por lo que la UFI del joven en turno se dispuso que quede en libertad. No obstante, debido a que no se pudo hallar a los progenitores, se le dio intervención al servicio zonal de La Plata.

Por su parte, varios menores intentaron robar en un edificio de 70 entre 3 y 4, aunque no lograron hacerlo. Uno de ellos terminó demorado por la Policía y se constató que tenía 12 años, por lo que recuperó la libertad horas después.

Números que preocupan

Hace poco, un informe de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) dio cuenta de la cantidad de menores con causas penales y/o medidas de privación de la libertad o alojamiento en instituciones, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2022 en la Justicia Nacional.

Durante 2022, unos 1.643 niños y adolescentes (NNyA) tuvieron al menos una causa penal iniciada ante un Juzgado Nacional de Menores, lo que representa un aumento del 17% con respecto a 2021.

En cuanto a las características de la población, nueve de cada 10 fueron varones, principalmente de 16 y 17 años (56%), en su mayoría de nacionalidad argentina (93%) y con residencia en la provincia de Buenos Aires (52%) y CABA (47%).

Uno de cada cuatro de estos jóvenes tuvo en 2022 su primer ingreso en la Justicia Nacional de Menores, mientras que los restantes ya tenían alguna causa anterior registrada.