Milagro en Parque Ameghino

Un árbol del Parque Ameghino se vino abajo y destrozó a un auto de una de las frentistas de la zona. Afortunadamente, sólo causó daños materiales.

Marisa y Mabel son dos vecinas que dialogaron con este multimedio y que expresaron su malestar por la caída de los árboles del parque.

De hecho, ya hubo varios reclamos al respecto que no tuvieron respuesta. En este sentido, Marisa afirmó: "Se viene pidiendo desde 2017, mande una nota a espacios verdes, vienen y te dicen que no se puede podar, que es muy alto, que no tienen grúa".

Luego, en 2018, se presentó otra nota firmada por los vecinos de 120, 79 y 72, en la que pidieron "La poda de los arboles eucaliptos, ubicados en el parque denominado Ameghino". Lamentablemente, tampoco hubo respuesta.

Un nuevo pedido se hizo en las últimas horas luego de que un enorme árbol se cayera sobre un auto Peugeot.

"Cuando llame para que vengan a sacar el arbol que estando cortando la calle, que es de alto tránsito, me dijeron que no hay combustible", reveló la damnificada.

La situación preocupa a los vecinos, quienes temen por las fuertes tormentas y los vientos que tienen con frecuencia y que podrían repetir lo sucedido.

"Negligencia" es la palabra con la que Marisa describió el accionar de los responsables, mientras que Mabel reflexionó: "Gracias a dios lo podemos contar, porque podría haber caído en nuestras casas".

Asimismo, este arbol caído ya presenta complicaciones en cuanto al tránsito, no sólo porque corta el paso, sino también porque se han generado choques cuando los autos vuelven atrás al no poder pasar e impactan con otros vehículos.