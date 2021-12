Miramar: la policía mató a un joven con un disparo por la espalda

Conmoción en Miramar luego de que un policía disparara y matara de un disparo en la espalda a un joven que se movilizaba en una moto. El oficial ya quedó detenido y se investigan como sucedieron los hechos.

Según los testimonios, Luciano Olivera de 16 años, se trasladaba en una moto cuando pasó por un control policial en Avenida 9 y calle 34.

Lo ocurrido en ese momento es materia de investigación, una de las versiones indica que Olivera se negó a ser identificado ya que no tenía los papeles de la moto, sin embargo no se descarta que no se haya dado otro tipo de situación.

La pelea generó una persecución que terminó en una pelea donde hubo gases lacrimógenos y luego con el asesinato del joven.

El policía detenido tiene apenas 25 años y, según declaró, se le "escapó" el disparo cuando trataba de disuadir al menor.

“El menor estaba yendo a su casa en moto, hasta que en un momento comenzó a ser perseguido por un patrullero y en un confuso episodio recibió un disparo en el pecho que le causó la muerte”, dijo el subsecretario de Seguridad de General Alvarado.