Motochorros acechan a los vecinos en Los Hornos

Vecinos de la localidad de Los Hornos ya están cansados de los reiterados robos que padecen a diario. En la jornada de ayer un frentista contó un dramático momento que le tocó vivir cuando salía de su hogar, en la zona de 64 y 142.

“A las 4:40 salgo de mi casa, subo al auto y lo enciendo; mientras se calienta pasan dos motos con cuatro en contramano y doblan en 65, también en contramano”, comenzó diciendo el damnificado, quien agregó: “En eso que pasan me doy cuenta, me bajo y me quedo en la puerta esperando 3 o 4 minutos, pero cuando me estoy volviendo para subir al auto y abro la puerta, salen de la esquina de 65 por la vereda directo a mí”.

Aterrorizado por la situación, el hombre no tuvo más opción que huir del lugar cuanto antes: “Salí corriendo y volví a meterme en mi casa y pararon en la puerta con las moto”, relató. Afortunadamente, los hampones desistieron y se fueron del lugar, por lo que el vecino se salvó de casualidad.

Sin embargo, este nuevo episodio de inseguridad despertó la bronca de los frentistas, quienes se mostraron indignados por lo sucedido: “Tenés la toma de 143 al fondo que hay gente que no es de Los Hornos, vienen de todos lados a robar”, aseveró uno, mientras que otro afirmó: “Te afanan el auto o la moto, se te meten en tu casa”.

“¿Hay cámaras por 143 y 66 o lugares donde tengan vía de escape?”, preguntó otro residente, quien además dudó de si no se tratará de los mismos individuos que le apuntaron en la cara a un nene en 62 y 135, hecho que fue informado por este multimedio en su edición anterior.