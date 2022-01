Muerte de Franco Iriart: la madre pidió que le suspendan la matrícula a la médica que no lo atendió

A tres meses de la muerte de Franco Iriart, el joven de 19 años atropellado en barrio Aeropuerto, sus familiares y amigos le pidieron al presidente del Colegio de Médicos de la ciudad de La Plata la suspensión de la matrícula de una de las implicadas en el siniestro fatal.

“Ya no sabemos a quién recurrir para solicitar ayuda y evitar que esta señora vuelva a hacer lo mismo que hizo con mi hijo Franco”, pidió la madre. Ella relató, como este medio publicó oportunamente, que la galena se acercó hasta el lugar del siniestro pero, al ver a la víctima, resolvió no hospitalizarlo. En cambio, le dijo que se fuera a su casa. Días después, el joven desmejoró, fue internado y perdió la vida en el hospital, a raíz de las lesiones padecidas en el choque. “Franco tenía más de un síntoma para ser llevado de urgencia”, aseveró la madre, y agregó: “¿Cómo puede ser que siga ejerciendo la labor de médica del SAME? ¿A cuántas personas más les tiene que pasar algo para que alguien tome cartas en el asunto?”.

Por último, agregó que la profesional “falsificó la historia clínica de Franco. Eso es un documento público. ¿Cómo no está presa?”.