Muerte de la abogada Verónica Dessio: se resuelve si la causa va a juicio oral

El titular del Juzgado de Garantías n°4 de La Plata, Juan Pablo Masi, tendrá que resolver si eleva a juicio oral la causa en que se investigó la muerte de la abogada Verónica Dessio, y por la cual están detenidos con prisión preventiva Jorge Alves, y la fonoaudióloga y profesora de Educación Física, Ivana Mapis.

Hace un mes la fiscal pidió la elevación a juicio del caso. La defensa oficial del imputado, Verónica Garganta, no se opuso y manifestó la renuncia al juicio por jurados.

Por su parte, el abogado de la fonoaudióloga y expareja de la abogada, Gastón Nicocia, se opuso a tal solicitud.

Según el profesional, “en enero de 2021 en la audiencia virtual que tuvimos con el Juez Atencio (subrogante de Masi), la fiscal Medina admitió contar solo indicios sobre Mapis, sin perjuicio de lo cual, luego de ella no ha sido agregado nada que pudiera modificar ese criterio de falta de prueba”

“Es más, el tercer implicado un tal Gringo -el supuesto intermediario

que presentara al autor material con la intelectual- declaró y su testimonio no coincide con la descripción ni con los relatos contados por el único testigo sobre el que apoya la Fiscalía su hipótesis”, agregó Nicocia. Destacó que a su defendida “se la culpa de haber pagado un dinero que nadie sabe ni cuánto ni dónde ni cómo se pagó, ya que se investigaron las cuentas y nada encontraron”.

“El testigo dice 120.000, que no sabe si pesos o dólares, y luego dice que se lo contaron. Lo llamativo es que en ninguna instancia de la investigación -ni aun los jueces de garantías intervinientes (que reemplazaron a Masi durante su licencia) se le dio trato a los planteos que hicimos de la falta de prueba respecto del supuesto pago o contratación”, enfatizó el abogado.

Sostuvo que el hecho de que Mapis “esté detenida no quiere decir que se esté haciendo justicia como lo pide la familia Dessio. ¿Quién se beneficia con esta muerte? Mapis y Carolina Pérez ya no eran pareja desde agosto del 2020. Es más: mi defendida tenía en venta su departamento y se volvía a su ciudad natal. La hipótesis de la fiscalía no cierra”.

Alves está acusado de ser el autor material del crimen de la abogada, mientras que Mapis está imputada por ser presuntamente la instigadora.