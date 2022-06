Hartazgo vecinal: ladrones entraron a un edificio de El Mondongo

Sujetos desconocidos perpetraron un robo en un edifico de barrio El Mondongo, donde ingresaron sin que nadie lo advirtiera y se apoderaron de varias bicicletas, informaron ayer fuentes policiales.

De acuerdo a los voceros, todo ocurrió en una edificación emplazada en diagonal 79 entre 64 y 65, cuando un grupo de hampones se acercó al lugar, entró por el portón y se dirigió al garaje. De allí sustrajeron varios rodados, con los que escaparon luego con rumbo desconocido. Las víctimas refirieron que los vehículos, en su gran mayoría, pertenecían a estudiantes y trabajadores, que los usaban como único medio de transporte para moverse por la ciudad.

Como en esa zona del edificio no hay cámaras, el suceso no quedó registrado, aunque ahora los frentistas buscan otras que sí pudieran haber grabado el hecho. Por lo pronto, nada se sabe de los malvivientes, por lo que hasta el cierre de esta edición permanecían prófugos. Indignados, los vecinos refirieron que los atracos son cotidianos y pidieron por mayor patrullaje: “No se ven policías por acá, ni de día ni de noche. Hay robos todos los días. Ya no sabemos qué hacer”.