Temor en City Bell por llamadas anónimas de un ladrón que se hace pasar por familiares

En los últimos días, los vecinos de la localidad platense de City Bell se pusieron en estado de alerta, luego de que muchos de ellos recibieron llamados anónimos a sus teléfonos. Estos serían realizados un sujeto que se hace pasar por sus familiares. El objetivo del engaño sería sacarles algo de dinero mediante una vil artimaña.

De acuerdo a la información que trascendió, las comunicaciones son a altas horas de la madrugada, aprovechando el desconcierto de las víctimas que al momento de recibirlas, están durmiendo. En tanto, una de las damnificadas comentó que al atender, escuchó la voz de una persona que, en medio del llanto, le decía que había sido víctima de un hecho de inseguridad.

Las llamadas bajo esta modalidad ingresan desde un número anónimo y sin identificar, y buscan jugar con la desesperación de sus presas. “Mamá, ayudame, me robaron”, contó que le dijeron una de las víctimas, y al mismo tiempo añadió: “Cuando le pedí que se identifique cortaron, no es la primera vez que me pasa”.

Por su parte, otra de las damnificadas relató: “A mí también la mujer puso a alguien al teléfono llorando desconsolada, diciendo: Tenemos a tu hija. Y luego se escuchó: Mamá, me robaron todo y quieren plata y se escuchaban dos tipos que amenazaban”.

Robos en San Carlos

Por otro lado, se registraron una serie de robos en la localidad de San Carlos. En uno de ellos, ocurrido en la zona de las calles 144 entre 528 y 528 bis, delincuentes se llevaron una bicicleta marca Sanmar, de color blanco, que estaba guardada en el patio. Los ladrones entraron de noche, se alzaron con el rodado y huyeron sin ser descubiertos.

Un hecho similar tuvo lugar a pocas cuadras, donde un hampón aprovechó que una mujer había dejado su rodado sin atar y se lo llevó. Fue a la salida de un supermercado ubicado en 137 y 523 y el hecho quedó registrado en una cámara de seguridad.