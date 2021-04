Mujer se enfrentó a motochorros en Arana

Durante la tarde de ayer, una mujer fue víctima de un robo por parte de delincuentes, quienes la sorprendieron cuando llegaba a su casa de la zona de 11 y 660, de la localidad de Arana. Según relató la propia damnificada, es el tercer asalto que sufre en poco tiempo.

“Eran dos motochorros. Cuando me di cuenta atiné a empujar al que bajó de la moto”, relató la mujer, quien acababa de llegar en su auto y lo tenía estacionado en la puerta. “Entonces él me empujó a mí para meterse en el auto para sacar la cartera, pero yo me tiré arriba de él tironeándolo para que no se la lleve. Lo agarré de la campera a la vez que pedía socorro a gritos y diciendo Me están robando ladrones”, detalló la víctima.

“Me quedé con mucha impotencia. Creo que intentaron llevarse el auto porque manotearon las llaves pero ante mis gritos y el enfrentamiento se quedaron solo con el bolso”, concluyó. Si bien la mujer resultó ilesa, al cierre de esta edición los hampones seguían prófugos.

Por su parte, en 208 y 44, de Olmos, tres motochorros abordaron a un hombre y le quitaron su vehículo y sus objetos personales.

Los maleantes lo amenazaron con un arma y se dieron al fuga con sus pertenencias. Tampoco fueron detenidos.