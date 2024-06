Murió un ciclista atropellado en plaza Moreno

La semana terminó de manera trágica luego de que un ciclista de 61 años perdiera la vida en un accidente de tránsito ocurrido en pleno centro platense, cuando fue embestido por una moto conducida por un repartidor.

Según indicaron voceros oficiales consultados por Trama Urbana, el hecho tuvo lugar el jueves, pero el hombre perdió la vida recién este viernes, luego de permanecer más de 24 horas internado en el hospital San Martín.

“Promediando las 19:30 horas, personal del CP arriba a las calles indicadas donde por razones que se intentarán establecer, se produjo la colisión entre dos masculinos”, indicaron fuentes a este multimedio, las cuales agregaron que “se trasladó al damnificado al policlínico consciente y por presentar politraumatismos varios”.

Momentos después arribó una segunda ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y los profesionales asistieron al motociclista, pero no consideraron necesario realizar su traslado a un nosocomio, ya que sus lesiones no comprometían su salud.

“Se solicitaron pericias en el lugar de los hechos y sobre los rodados involucrados, siendo mantenido a resguardo por el personal actuante”, añadió un vocero. Se mantuvo comunicación con la fiscalía N° 14, la cual dispuso carátula “lesiones culposas”.

No obstante, en la jornada de ayer, cerca de las 20, se informó el deceso del ciclista, por lo que ahora el conductor del otro rodado quedó imputado por “homicidio culposo”. Tomó intervención la comisaría Primera, con jurisdicción en la zona.

En cuanto al fallecido, se lo identificó como Bernabé Samuel Pereyra, de 61 años, y domiciliado en la localidad de Altos de San Lorenzo. Su muerte fue la número 20 en lo que va del año en toda la región, sumando las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada.

Resta que se lleven adelante los peritajes de rigor y se analicen las cámaras de seguridad del lugar, para de esta manera poder determinar cómo sucedió.