La familia de Josué apuntó contra la de Paloma por el crimen de los adolescentes

La familia de Josué Salvatierra, el adolescente de 14 años que apareció muerto junto a Paloma de 16 en un descampado de Florencio Varela a fines de enero, se refirió al caso luego de haber permanecido en silencio respecto al doble crimen. Julieta Salvatierra, hermana de Josué, José Alberto, el papá y, Carolina Maldonado, la madre explicaron cómo se vive tras la muerte del joven. “Uno nunca llega a estar bien. Mis papás no podían salir a la calle, recién hace poco pudieron hacer unas cuadras para hacer las compras”, dijo Julieta.

Su progenitor expresó: “Es una cosa que te destruye, te matan en vida. Dejé toda la salud de costado después de haber perdido a mi hijo”.

La familia insiste en que hay muchas irregularidades en la investigación. “Es raro que nadie haya visto nada, es una zona concurrida, pasa gente todo el tiempo a esa hora”.

Sobre la relación con los allegados de Paloma, José aclaró: “No estoy en contra de ninguna familia” y la madre recordó: “Mi hijo me decía que Paloma era la mujer ideal para él, que era el amor de su vida”.

La hermana expresó sus dudas y dijo: “Me resulta raro que la familia de Paloma no sepa nada, ya que a mi hermano le vi los chats donde planeaban tener hijos y pasar una vida juntos”.

Las sospechas apuntan a ciertos integrantes del entorno de Paloma. “Veo situaciones sospechosas de Omar, el padre de Paloma, y su hermano”, dijo la madre.

Julieta, agregó: “Un menor dijo que los vio subirse al auto”, y apuntó que le resulta curioso que “la madre de Paloma, en cada avistamiento, decía que los habían visto en lugares alejados, justo donde luego los encontraron”. Y a la vez relató que “tengo una relación muy cercana con mi hermano. A mí se me despertaron 800 alarmas cuando me dijeron que desapareció. Él nunca se hubiera fugado, me lo hubiera dicho”.