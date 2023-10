Murió un nene de 12 años luego de caer desde un piso 10°

Un chico de 12 años murió luego de caer de un décimo piso de un edificio ubicado en el barrio porteño de Palermo. El niño se encontraba bajo el cuidado de una niñera, por lo que se investigan las causas que desembocaron en el lamentable hecho.

La caída se originó el miércoles a la tarde desde un departamento ubicado en la calle Jerónimo Salguero al 2700. Un llamado al 911 poco antes de las 18 derivó en la llegada de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Además del personal de la Comisaría Vecinal 14 C, llegó una ambulancia del Same que constató el fallecimiento del chico. De acuerdo a lo investigado, la víctima cayó al pulmón del edificio, pero no se conocen aún cómo fue que llegó al terrible desenlace.

Por su parte, los padres del fallecido ya fueron notificados y recibieron contención psicológica profesional.