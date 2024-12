El hermano de Martín del Río, el acusado por el parricidio de Vicente López, declaró ante el Tribunal en el juicio por jurados y reclamó que quiere verlo “preso”, además de que se mostró enojado por la decisión que tomó al haber asesinado a sus padres, José Enrique del Rio y María Mercedes Alonso, en vez de confesarles que los había estafado con el departamento en el edificio Chateau en avenida Del Libertador.

Diego del Río dio testimonio frente al jurado popular, de 12 integrantes, reconoció que es su hermano el que aparece en las inmediaciones de la vivienda del matrimonio: “No tengo ninguna duda. Vi ese video muchas veces, 50 o 60. Es mi hermano. Esa persona es mi hermano, la conozco hace 50 años. Él camina así, un poquito torcido”.

Durante la declaración, el hijo mayor de las víctimas contó que Martín del Río tenía un apodo muy particular: “Le dicen Pato criollo desde chico. Era porque un paso, una cagada. Pero nunca supe por qué”. En este marco, destacó que en esta oportunidades su hermano le “hizo honor” a su sobrenombre.

“No supo manejar la mentira”

El hombre también reclamó por la acusación que sufrió al principio de la causa donde se lo había apuntado como posible participante de los crímenes. Ante el tribunal expresó: “Claro que yo no maté a mis padres. Yo tenía una relación amorosa con mis padres, no tenía ninguna razón. A mí me cambió la vida de un día para el otro. De ninguna manera yo maté a mis padres. Es una canallada que me apunten, pero lo otro es mucho peor”.

Un detalle que Diego del Río describió durante el debate es la tristeza que sintió alguna de las víctimas al descubrir que era su hermano quien los asesinó: “Lo que sí me da bronca es que uno de los dos supo que su hijo estaba matando a su marido o mujer. Y seguro fue mi mamá. Y ese momento debe haber sido…”.

“Estoy seguro de que ellos sabían que era Martín el que estaba detrás de ellos. Deben haber pensado Nuestro hijo nos está matando y ese momento es indescriptible para mí”, manifestó.

Acerca de por qué cree que el hijo menor los mató, el testigo destacó que es porque no podía sostener la “gran mentira” de que los había estafado: “Para mí, armó una bolsa de mentiras tan grande que llegó un momento que no la pudo manejar más. Llegó un momento en el que llevaba tal cúmulo de mentiras que, o lo enfrentaba, o tomaba la decisión”.

Se espera que Diego participe de todas las audiencias que falten realizar en el Tribunal N°7 de San Isidro.