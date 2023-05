Nuevo robo en un barrio privado de la región

Un nuevo hecho de inseguridad volvió a sacudir a la comunidad de un barrio privado de la región, apenas dos semanas después del doble golpe que hubo en el country Grand Bell, de donde se llevaron un botín millonario en el primero y varias joyas en el segundo. Ni por los primeros dos hechos ni por este último hay detenidos.

Según trascendió, ahora los damnificados fueron los vecinos de Altos del Golf, ubicado en la zona de 462 y 132, en la localidad de City Bell. En ese lugar, un grupo de delincuentes ingresaron a través de los cercos perimetrales para terminar llevándose una motocicleta de alto valor, perteneciente a uno de los residentes del barrio privado.

Cabe mencionar que, si bien el episodio ocurrió el último viernes por la noche, trascendió recién ayer, y todo comenzó cuando el propietario del vehículo logró identificar a través de las cámaras de seguridad del vecindario a un par de hombres escapando con su rodado.

Al ver que le estaban robando, el dueño del motovehículo salió corriendo con escopeta en mano y decidió perseguir a los ladrones, quienes se dieron a la fuga por el campo de golf del club Estudiantes de La Plata, ubicado prácticamente al lado del barrio.

No obstante, no logró alcanzarlos y los cacos escaparon del lugar. Si bien se realizó la correspondiente denuncia, hasta el momento del cierre de esta edición no habían podido dar con los autores del hecho.

Los hechos en Grand Bell

Mientras los investigadores siguen buscando a los ladrones que perpetraron dos millonarios robos en casas del country Grand Bell, se supo en las últimas horas que uno de los ataques fue perpetrado en una vivienda emplazada en “la única cuadra que no tiene cámaras”.

Los pesquisas no tienen dudas de que no se trató de sucesos aislados, sino que fueron orquestados por una banda que “sabía muy bien lo que hacía”. Indicaron que “fueron directamente a buscar la plata que había en una caja fuerte, sorteando diferentes medidas de seguridad”.

Pese a la gravedad de lo ocurrido y a los días transcurridos, todavía nada se sabe de los hampones ni del botín sustraído, compuesto de dólares, pesos, armas, electrodomésticos y joyas.