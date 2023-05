Otra jornada con accidentes de tránsito en la región

Una vez más, la región estuvo cargada de varios accidentes de tránsito en distintos puntos. En la vecina localidad de Berisso, se registraron dos siniestros viales, de los cuales uno de ellos terminó con un joven gravemente herido y hospitalizado, mientras que en nuestra ciudad se registró una colisión entre varios vehículos que sufrieron daños en sus carrocerías.

Uno de los incidentes tuvo lugar en la intersección de las calles 13 y 165, donde por cuestiones que están bajo investigación, un automóvil embistió a un motociclista de 21 años que tras el impacto salió despedido del rodado y quedó tendido sobre la cinta asfáltica semiinconsciente. Posteriormente, debió ser atendido por personal médico debido a que presentaba varias lesiones en su cuerpo.

Según indica el reporte oficial al que tuvo acceso Trama Urbana, los efectivos policiales se dirigieron hasta la mencionada esquina tras recibir una alerta radial mediante el servicio de emergencias 911. Al arribar, se encontraron con un coche marca Hyundai color rojo y un ciclomotor Zanella RX 150 gris, que estaba tirada en el camino a escasos metros del damnificado.

El chico tenía puesto el casco, pero aun así sufrió politraumatismos, por lo que los uniformados solicitaron la presencia de una ambulancia del SAME. Poco después, los profesionales de la salud lo trasladaron hasta el hospital Larraín, donde a raíz de la gravedad de las heridas sufridas el joven quedó internado en terapia intensiva. En tanto que, tras la intervención de la UFI N° 10 de La Plata, ambos rodados fueron incautados y se inició una causa que fue caratulada como “lesiones culposas”.

Otro hecho en Berisso

A pocas cuadras de este primero episodio, más precisamente en la zona de las calles 15 y 153, se produjo un hecho de similares características. En este caso, los vehículos involucrados fueron un Ford Focus de color blanco y una motocicleta marca Mondial 110 de color negro, que protagonizaron un accidente vial por razones que se intentan establecer.

Las fuentes consultadas señalaron que el personal policial se dirigió al lugar donde sucedió el siniestro tras recibir una alerta radial. Cuando llegaron, se toparon con el conductor del ciclomotor visiblemente exaltado, quería confrontar con los agentes en un aparente estado de ebriedad. Asimismo, el sujeto presentaba una herida cortante en el rostro. Por su parte, el coche no tenía ocupantes.

Poco después salió el dueño del Focus de una vivienda de la zona, quien aseguró que lo había dejado estacionado allí y que escuchó un fuerte estruendo tras el impacto de la moto contra el auto. Por tal motivo, el conductor del rodado de menor porte fue trasladado primeramente al nosocomio local para ser asistido y luego quedó demorado, recuperando la libertad escasas horas después.

También en La Plata

Por otro lado, en nuestra ciudad se registró un accidente a pocas cuadras de la plaza Hipólito Yrigoyen, en la zona de la avenida 60 y 17, donde durante la mañana de ayer colisionaron al menos tres vehículos, presuntamente debido a las inclemencias del tiempo y a que la cinta asfáltica estaba mojada.

En este caso, los coches involucrados son un Volkswagen Surán, cuyo conductor perdió el control del volante y terminó impactando contra dos rodados que estaban estacionados, un Peugeot 206 y un Ford Ka de color blanco, que sufrieron distintos daños.

En tanto que, debido al golpe, el implicado tuvo que ser asistido en el lugar por personal del SAME, aunque como no sufrió heridas de gravedad no requirió que fuera trasladado hasta ningún centro de salud.