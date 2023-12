Ofrece mil dólares a quien le recupere la moto

Cerca de un millón de pesos, si se toma en cuenta el tipo de cambio actual. Esa es la recompensa que ofrece un vecino de la ciudad para quien le dé información que sirva para recuperar la motocicleta que le robaron unos delincuentes días atrás.

“Me robaron la moto esta madrugada en diagonal 74 y calle 9. Le doy mil dólares al que me llame con número, no en privado, y me diga dónde está la moto”, escribió indignado el hombre ante la falta de acción policial.

“Solo pago en mano, si no, no llame. Si alguno quiere ganar 1.000 dólares, me dice dónde está, y cuando esté la moto le doy la plata”, publicó en sus redes sociales. Sin embargo, no dejó el asunto ahí y redobló la apuesta: “Le doy tres mil al que me diga dónde vive el que me la robó”.

Cabe mencionar que hasta el momento no trascendió cómo fue el robo, ya que el damnificado no dio mayores detalles sobre ello, aunque solo informó que los maleantes que lo asaltaron “le dieron unos golpes” durante el forcejeo.

En cuanto al rodado, se trata de una Yamaha MT03 de color gris oscuro con detalles verdes en sus llantas, por lo que quienes tengan cualquier tipo de información ­pueden comunicarse al 221-4346634 o contactarse directamente con la Policía.