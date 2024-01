Ola de robos en la zona de plaza Matheu tiene en jaque a los vecinos

Una dietética de la zona de plaza Matheu se convirtió en las últimas horas en la nueva víctima de la inseguridad dentro de la peligrosa ciudad de La Plata. Lo más lamentable es que las autoridades policiales todavía no pudieron atrapar a los implicados, informaron ayer fuentes oficiales consultadas por este multimedio.

El atraco, otro más en calles de la región, se materializó en el ­mencionado comercio ubicado en las inmediaciones de las calles 1 y 64 (Trama Urbana decidió no publicar la dirección exacta por pedido de las víctimas, que temen futuras represalias). De acuerdo a los voceros y los propios damnificados, un grupo todavía no determinado de malvivientes se acercó hasta el lugar durante la lluviosa madrugada de este martes, aprovechando que el lugar se encontraba cerrado al público y a la nula presencia de transeúntes.

En cuestión de segundos, lograron forzar la puerta metálica y luego la de vidrio, ganando así el interior. Una vez adentro, se tomaron todo el tiempo del mundo para recorrer las instalaciones y apoderarse del dinero en efectivo que había en la caja registradora, además de otros elementos que consideraron de valor.

Cambios en vano

Con el botín asegurado y antes de llamar la atención de los vecinos, los cacos resolvieron darse a la fuga con rumbo desconocido, y hasta el cierre de esta edición continuaban en la clandestinidad, sin que se sepa absolutamente nada de ellos.

Los comerciantes del área, así como los propios residentes del barrio, se mostraron profundamente preocupados por lo sucedido, ya que indicaron que no se trató de un hecho aislado ni mucho menos, sino todo lo contrario. Refirieron sin dudarlo y completamente indignados que los atracos son moneda corriente y nadie les pone un freno.

“Hubo muchísimos robos en los últimos años, no podemos estar tranquilos en el negocio”, le confió a este multimedio una mujer que tiene un negocio allí. Y destacó que más allá de los escruches y asaltos en los mismos comercios, se dan otros episodios de inseguridad también en la calle. Ella en particular destacó que “hace dos semanas me robaron la batería de la camioneta, en menos de 20 minutos. La arrancaron directamente”.

A su vez se lamentó que “hay que estar atentos, mirar para dentro y fuera del local. Te sacan hasta mercadería. Niños y hasta mujeres. No hay seguridad, y como si fuese poco la Policía no pasa nunca”.

En ese sentido, vecinos de diferentes puntos de La Plata se quejaron por lo mismo, por la inacción de los encargados de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. En las últimas horas se produjo, como si fuese poco, un nuevo cambio en una dependencia, en este caso en la comisaría Primera. De allí relevaron al titular y en su lugar asumió la comisaria Gimena Brey, convirtiéndose así en la primera mujer que llega hasta ese puesto en dicha seccional céntrica.

“Viven modificando a los titulares, los enroscan de un lugar a otro pero lo cierto es que la inseguridad sigue estando, como hace años. Modifican hasta a los encargados de la Jefatura Departamental, pero no pasa nada. El cambio tiene que ser más profundo. Parece que se están riendo del vecino”, se lamentó uno de ellos.