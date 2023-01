Oscar Rossi: "No le deseo a nadie ver lo que yo vi en el cuerpo de Fer"

Tras la primera audiencia del proceso oral realizada este lunes, en la que brindaron declaración los padres de la víctima, Graciela Sosa Osorio y Silvino Báez, la nueva ronda de testimonios se puso en marcha esta mañana ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de Dolores.

Si bien como primera testigo del día estaba pautada Julieta Rossi, la joven con quien Fernando salió casi un año hasta el momento del homicidio, el abogado Fernando Burlando aseguró que por el momento no va a declarar, porque no estaría en condiciones de hacerlo.

Quien si prestó su declaración esta mañana fue su padre y suegro de Fernando Báez Sosa, Oscar Rossi, por el trágico hecho ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020. Rossi, había viajado hacia la ciudad lindera de Pinamar para vacacionar y debió trasladarse de urgencia hasta Villa Gesell a raíz de un llamado de su hija.

"Papá venite, yo estoy en la Comisaría y Fernando en el hospital", recordó que le dijo su hija, quien hoy no pudo estar presente. Rossi, señaló quebrado por la emoción: "Te juro que no le deseo a nadie ver lo que yo vi en el cuerpo de Fernando, ni un cazador para un animal. No le deseo a nadie como papá ver a Fernando acostado y esperando que lo ingresen en un cajón".

Además, destacó que Fernando era un "ser humano increíble y muy bueno", también recordó que se encontró con los padres de Fernando en la morgue para reconocer el cuerpo.

"Le daban patadas en el pecho y en la cabeza"

Lucas Filardi, amigo de Fernando Báez Sosa, continuó tras la declaración de Rossi y complicó a los acusados con la explicación de la prueba evidenciada y con su relato. "Le pegaron patadas, había cuatro o cinco personas pegándole", aseguró Filardi y agregó que: "En el momento ninguno se esperaba que pasara algo así. Yo pedí por favor que pararan, uno de ellos me amagó a pegarme. Vuelvo a decir paren por favor y ahí es cuando uno me pega".

Además, declaró que: "Yo hablaba con Fer y fue instantáneo que veo gente corriendo, le pegan una piña, llega a poner las manos y a semi levantarse y ahí ya le dieron patadas. No hubo acto de defensa". También, reconoció a Lucas Pertossi como la persona que lo arrojó sobre un capot cuando él intentaba ayudar a su amigo.