Otra mancha más para la policía platense: se equivocaron de casa en un allanamiento

La Policía Bonaerense, sobre todo la que abarca el partido de la ciudad de La Plata, sigue haciendo desastres y, para muestras, está lo que ocurrió en las últimas horas, donde un grupo de oficiales se equivocó de casa que debían allanar, ingresó sin autorización a otra y causó verdaderos destrozos, además de generar momentos de extremo terror para las víctimas, a quienes ataron y amedrentaron en todo momento.

El gravísimo suceso, que mancha una vez más a las fuerzas de seguridad de la ciudad, se desarrolló en la tarde del sábado, alrededor de las 18:30, en un domicilio de las calles 156 y 415, de Arturo Seguí, donde reside un militar junto a su familia. El hombre, de 42 años e identificado como José Luis Acosta, integrante del Ejército Argentino, contó que se encontraba arreglando el auto en la puerta de su propiedad cuando entonces irrumpieron de manera salvaje e ilegal los numerarios, mandados al lugar por la fiscal Virginia Bravo, de la Unidad Funcional de Instrucción número 7.

Momentos de terror para los hijos

Sin pérdida de tiempo y bajo palabras feroces, los uniformados de la comisaría Decimosegunda de Villa Elisa, con jurisdicción en la zona, arrojaron al sujeto al piso, pero, no conformes, lo apuntaron con armas de fuego reglamentarias a la altura del tórax, para después atarlo con precintos: “Cuando pregunté los motivos del allanamientos me dijeron que me quedara callado”, se lamentó el damnificado.

Sin necesidad alguna, los policías destrozaron parte del mobiliario y fueron tirando diferentes elementos, mientras requisaban el sitio en busca de material de interés para la causa, que nunca fue notificada.

El sargento indicó que los implicados usaron una “fuerza desmedida y brutal” y, como si fuese poco, con él vive uno de sus hijos, que es no vidente y muy sensible a los ruidos. En tanto, otra hija, al escuchar la barbarie, se tiró en su cama boca abajo pensando que estaban ingresando a robar, completamente aterrada. Debido a este grotesco accionar, completamente ilegal, Acosta va a presentar acciones en contra de las autoridades, para que respondan como es debido. En ese sentido, responsabilizó a la fiscal, a los policías de Villa Elisa y a los del Grupo GAD.

Vecinos en llamas

Anoticiados del accionar de la fuerza, varios vecinos se volcaron a las redes sociales para mostrar su descontento por lo sucedido. “¿Cuál es la necesidad de romper todo? Primero que nada, que se fijen bien las direcciones porque no es la primera vez que le erran así”, escribió uno y otro siguió por esa línea: “¿Por qué tienen que romper todo? Bájenle un poco a la merca cuando van a trabajar”.

Otro redactó: “Ni hablar de todo lo que se roban. Vienen buscando algo y se llevan además otras cosas. ¿Será de la bronca de no encontrar nada?”. Por último, otros dos pusieron: “Hay que ser pelotudos para meterse en una casa equivocada, ¿acaso no investigan bien antes?” y “que a esos Policías les saquen el cargo, ya no tendrían que estar en la fuerza. La baja directa de todos los efectivos de ese operativo”.

Claro que, pese al correcto deseo de los vecinos platenses, aún la justicia no tomó ningún tipo de determinación y, por el momento, es como si nada hubiese pasado, pese a la gravedad de lo acontecido.