Otra vez un club de la Liga Amateur Platense fue víctima de la inseguridad

Por las adversas condiciones climáticas en la región, no se pudo disputar una nueva fecha de la Liga Amateur Platense. Desgraciadamente, no todo quedó en lo anecdótico de que no se pueda desarrollar la actividad, ya que un club de barrio sufrió una dura noticia.

Esto tiene como protagonista a Estrella de Berisso, que nuevamente sufrió un robo en el predio de infantiles, en el cual algunos sujetos que no lograron ser identificados se llevaron elementos deportivos de los chicos, herramientas y mobiliario, y rompieron todo lo que encontraron a su paso.

Desde la entidad marcaron su bronca y malestar por los daños que imposibilitan los entrenamientos y publicaron un escueto comunicado en sus redes sociales, en el que relataron qué fue lo que sucedió.

“Otra vez la inseguridad”, comienza diciendo el escrito que subieron a su perfil de Facebook, el cual continuaba: “Esta tarde sufrimos un robo en el predio de infantiles, en el cual las ratas que entraron se robaron elementos deportivos de los chicos, herramientas, mobiliario, además de romper con total maldad los baños, ventanas, puertas y las cámaras de seguridad”.

Siguiendo con su relato, e indignados por lo sucedido, desde el club berissense agregaron: “Estamos cansados de estos hechos que dañan a las instituciones, además de imposibilitar la práctica deportiva de los chicos”.

Casos recientes

“No nos van a robar la ilusión de crecer”, comienza diciendo una carta que publicaron en las redes sociales del club Unión Vecinal Etcheverry, apenas unas horas después de haber sufrido un robo y varios destrozos en su sede de 54 y 229.

Dicho episodio, que fue informado en exclusiva por este multimedio, tuvo lugar la semana pasada. Si bien el club después recibió donaciones y pudo recuperar casi todo lo robado, al momento no hay pistas sobre los autores del hecho.

Por otro lado, el predio del club de Villa Elisa, Curuzú Cuatiá, sufrió dos hechos delictivos con apenas 48 horas de diferencia.

“Así como nos gusta anunciar el aporte desinteresado de muchos colaboradores en beneficio del club, también tenemos que hacer públicos los momentos en que las miserias humanas salen a la luz”, dijeron en sus redes.