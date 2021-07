Otro feroz raid delictivo pone en alerta a los platenses, ahora en Villa Elvira

En las últimas dos semanas, diferentes sitios del partido de La Plata se vieron sitiados por la creciente inseguridad, cuando bandas de ladrones salieron a cometer diferentes delitos. Pese a que varios de ellos tomaron hasta repercusión nacional y quedaron registrados en cámaras de seguridad, hasta el momento las autoridades policiales no lograron dar con los autores y los ánimos de los vecinos están cada vez más caldeados. Lejos de detenerse, lo que hicieron ahora los hampones fue cambiarse de barrio y atacar en un sector de Villa Elvira en vez de en Villa Elisa y City Bell, las localidades más castigadas.

En las últimas horas se conocieron nuevos incidentes, y todos con la misma particularidad: la impunidad reinante, ya que no se logró capturar a ninguno de los implicados. Uno de los sucesos tuvo como víctima a un repartidor de aplicaciones que fue abordado alrededor de las 20.30 del jueves en calle 4 entre 73 y 74, nada menos que a tres cuadras de la comisaría Octava.

Los malvivientes encañonaron a la víctima, lo amenazaron con pegarle un tiro y le pidieron todas sus pertenencias. Así, le sacaron el dinero que llevaba encima, el celular y también la moto con la que estaba trabajado. Una cámara de seguridad ubicada en la cuadra registró el suceso, pero los numerarios de la mencionada seccional, con jurisdicción en la zona, siguen sin tener novedades de los responsables.

Seguidilla

Claro que no se trató de un hecho aislado ni mucho menos, sino de una lamentable sucesión. En las últimas 48 horas se produjeron atracos similares en 78 entre 5 y 6, que tuvo como damnificada a una mujer, también sorprendida por los ladrones. En 1 y 78 fue el turno de otra señora, apuntada por motochorros, mientras que en 5 y 75 le tocó a un hombre que circulaba por el área. Todos los casos se materializaron entre las 17 y las 20, sin que haya arrestado alguno.

“Villa Elvira es zona liberada para los ratas, hay muchas reuniones políticas de los jefes policiales en clubes, pero en las calles no se ve ni un móvil”, se lamentó un vecino.

Otro expuso que “está todo arreglado entre los delincuentes y la comisaría Octava”, mientras que una tercera dijo: “La verdad, me da mucha pena los chicos que reparten todos los días, salen de sus casas y no saben si vuelven. Hace un mes a mi hijo le robaron cuando fue a entregar un pedido. Le sacaron la moto, que era su única herramienta para trabajar. Ahora no tiene más trabajo, ni moto ni nada”.

A pesar del disgusto de las víctimas y de los habitantes del barrio, hasta el cierre de esta edición no había siquiera una pista para localizar a los malhechores, aunque para los residentes del área “la Policía sabe muy bien quiénes son los delincuentes”.