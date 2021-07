Piden sobreseimientos para algunos de los involucrados en el caso Cartasegna

La fiscal Virginia Bravo confirmó en la jornada de ayer el pedido de sobreseimiento de uno de los secretarios del exfiscal Fernando Cartasegna. Además, envió a juicio oral a otro funcionario judicial que trabajaba en la UFI nº 4 de nuestra ciudad, la cual estuvo envuelta en un escándalo que concluyó en el desplazamiento su titular.

La doctora Bravo resolvió pedir el sobreseimiento del exsecretario de Cartasegna, como también de uno sus auxiliares letrados, los cuales están imputados de incumplimiento de los deberes de funcionario público. No obstante, decidió enviarlo a juicio por los 15 hechos de peculado (delito que tiene una pena máxima de 10 años de prisión).

Cabe recordar que el fiscal Cartasegna estuvo al frente de la UFI 4 hasta el 3 de mayo de 2017 y que actualmente enfrenta cargos por varios delitos, más precisamente de “peculado, violaciones de los deberes de funcionario público, incumplimiento de promover la persecución y represión en concurso ideal con incumplimiento de promover la persecución y represión de delitos, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionarios público”.

Según consta en al causa, el ahora exfiscal no habría ejecutado órdenes de allanamiento y además habría perdido pruebas. Por su parte, en su despacho se encontró dinero que no estaría incluido en ningún expediente y cuyo origen no habría podido justificar.

Asimismo, Cartasegna también tiene en su contra otro juicio por presunto falso testimonio calificado, debido a que en 2017 denunció haber sufrido un ataque en su antigua oficina, donde apareció maniatado en el piso.