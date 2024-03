Pánico por un incendio en un edificio en Parque Saavedra

Momentos de extrema tensión se vivieron en la zona del Parque Saavedra, debido a un incendio que se desató en un edificio y que provocó la alarma de los vecinos del barrio. Debido a la angustiante situación, dos chicas que residen allí quisieron arrojarse desde el quinto piso en medio de la desesperación por la rapidez con la que avanzaban las llamas.

Según trascendió, el hecho se inició pasada la medianoche en un complejo de departamentos ubicado en las calles 65, entre 14 y 15, cuando sus habitantes notaron que, desde el subsuelo, salía una densa capa de humo. Todavía se desconocían las causas que motivaron el siniestro, pero, ante el peligro inminente, se comunicaron enseguida con el sistema de emergencias 911.

En este sentido, se supo que uno de los primeros en llegar al lugar fue un policía que, en medio del corte de luz y la oscuridad, subió por las escaleras para tratar de salvar a quienes habían quedado dentro de sus inmuebles sin poder salir. Posteriormente arribaron los bomberos, quienes rescataron a dos jóvenes estudiantes que pensaron tirarse de sus balcones por el temor a ser alcanzadas por el fuego.

Fueron las propias víctimas quienes detallaron parte de lo sucedido y aseguraron que, de un momento a otro, empezaron a escucharse una serie de detonaciones, para luego divisarse que el humo venía desde abajo. Pronto, en el grupo de WhatsApp de vecinos, los mensajes advertían que tal vez había estallado el tablero eléctrico y por eso se había cortado el servicio.

De acuerdo con el reporte de los bomberos, se presume que todo se inició por un cortocircuito en las ­llaves térmicas ubicadas en la cochera subterránea del complejo, que cuenta con dos alas divididas en 7 pisos cada una. Además, detallaron que debieron evacuar a unas 7 personas que residían en el quinto piso, quienes fueron asistidas por el personal del SAME, pero que no presentaban heridas de gravedad, por lo que no requirieron su traslado.

Pánico y desesperación

Cuando los vecinos se percataron de lo que estaba sucediendo, varios de ellos salieron de sus departamentos y notaron las llamas que provenían desde la planta. Por tal motivo, la desesperación y el pánico se apoderaron de la situación, sobre todo cuando vieron que el humo subía por las escaleras, mientras que del poste de luz instalado en el frente del edificio salían chispazos.

Los uniformados que llegaron hasta el lugar dejaron el portón abierto para que los damnificados puedan salir con rapidez, mientras que también utilizaron los matafuegos para intentar contener las llamas. Luego, con la presencia de los bomberos, rescataron a varias personas que habían quedado atrapadas ya que, para ese entonces, no podían descender debido a la humareda.

Más allá del posible desperfecto eléctrico en el tablero, otra de las hipótesis que circulan sobre lo ocurrido es que se desbordó una cloaca,

inundado así el sector del subsuelo donde están las térmicas y eso habría provocado el incendio. Por lo pronto, los peritos trabajan en el lugar del hecho para tratar de confirmar cuáles fueron los verdaderos motivos que iniciaron las llamas.