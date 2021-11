"Perdoname hijo no llegué a tiempo", el triste mensaje del papá del nene asesinado en La Pampa

Christian Dupuy, el padre del nene de cinco años asesinado en Santa Rosa, La Pampa, publicó un desgarrador mensaje en redes sociales a horas de perder a su hijo. “Perdóname hijo no llegue a tiempo”, escribió. De acuerdo con la investigación, el niño murió debido a brutales golpes y agresiones. Magdalena Espósito Valenti (24), la madre del menor y su pareja Abigail Páez (27), se encuentran detenidas acusadas de haber cometido el crimen.

“A sólo pocas horas de tu entierro en ese lugar que siempre tanto escalofríos me dio, para que tu cuerpito en paz descanse, con lágrimas en los ojos sin fuerzas y sin poder haber pegado un ojo mirando al pasillo para ver si te veía dejando mi mano extendida para ver si me tocabas, buscando explicaciones pensando si todo esto es verdad, torturandme con tu imagen en ese cajonsito, y pidiéndole respuestas a Dios hijo mío”, escribió luego de darle el último adiós en un cementerio de la localidad pampeana de General Pico.

Y continuó: “Me dejas con el alma rota buscando 'el porqué' de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo y ahora es tarde, te tenían preso de tu infancia e inocencia”.

“Perdóname hijo no llegue a tiempo. Hay hijito como me duele el alma. Mi rusito mi gringo te amo tanto ya no puedo seguir más mi vida donde encuentro las fuerzas que me mandas hijo. Te amo Perdóname por no poder hacer nada”, finaliza la publicación que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y fuerza.