Pidieron el sobreseimiento de un acusado por presunto intento de homicidio de su expareja

El abogado Leandro Heredia pidió el sobreseimiento de Héctor Ariel Cavalcante, quien se encuentra detenido acusado por presunto intento de homicidio hacia su expareja, L.E.C., hecho que habría ocurrido en enero de este año en la localidad de Presidente Perón, perteneciente al Departamento Judicial de La Plata, informaron ayer fuentes judiciales consultadas por este multimedio.

En su escrito, el profesional mencionó que un testigo “vio a un hombre que sostenía a una mujer por el cuello y la ahorcaba. Si bien (este) pudo haber observado la secuencia de una o ambas manos de Cavalcante sobre el cuello de la presunta víctima, lo cierto es que jamás el testigo pudo haber medido el grado de fuerza desplegado por (el denunciado) para llevar a cabo su presunto plan criminal, ya que el testigo se encontraba dentro de un automóvil”.

En este sentido, Heredia destacó que, pese a que la mujer denunció un intento de ahorcamiento, esta “no registra lesión alguna en su cuello”, y que en el certificado médico no hay una descripción de que la denunciante tuviera marcas compatibles con una asfixia manual.

“La mencionada agresión debió dejar marcas compatibles con equimosis de la dermis, equimosis y desgarros musculares, traumatismo interno o externo de laringe, etc., situación que no se ha verificado en la causa. La denunciante sólo mencionó tener dolores en el cuello, hecho que, al no ser acompañado de los mentados rastros, resultan ser sencillamente inverosímiles”, indicó el abogado.

Asimismo, el 9 de junio último, durante la declaración de la mujer, Heredia pidió que fuera aprehendida por presunto falso testimonio. Para el profesional, la denunciante se contradijo respecto en sus dichos.

Las denuncias

La primera denuncia contra Cavalcante fue realizada por la presunta víctima en noviembre de 2022 por supuestas amenazas, tras lo cual el Juzgado de Paz de la localidad bonaerense de Cañuelas le otorgó a la mujer una medida cautelar que le impedía a su expareja acercarse a ella, además de brindarle un botón antipánico.

El segundo hecho que denunció L.E.C. habría sucedido el 19 de enero de este año cuando la mujer estaba en la parada de colectivos del Parque Americano y se le puso enfrente el acusado. Entonces, ella le dijo al imputado que ya no quería tener ningún tipo de vínculo con él y empezaron a forcejear. “No sé en qué momento Ariel me agarra del cuello con una mano y me lleva hacia una baranda”, contó la denunciante.

En su relato, la supuesta implicada también recordó que logró gritar pidiendo ayuda. “Caigo de rodillas sobre un ladrillo, medio inconsciente. En ese momento escuché la voz de mi vecina que me decía que respirara, pero no me entraba el aire. Yo escuchaba a lo lejos que le decían: Ariel, la vas a matar”. Cuando la víctima logró recobrar el conocimiento, vio que otro hombre sostenía al agresor hasta que llegó un patrullero al lugar.