“Por favor, que este no quede impune”: buscan a un hombre que atropelló, mató y huyó

Una familia vive un dramático momento luego de la muerte de uno de sus integrantes, un hombre de 42 años, quien falleció tras permanecer internado 48 horas en el hospital San Martín luego de haber sido atropellado por una camioneta, cuyo conductor se dio a la fuga.

Diario Hoy dialogó con familiares de la víctima, que contaron sobre lo sucedido: “Era súper compañero de sus hermanas y de su madre. Buen amigo, padre, esposo. Lo conocía todo Abasto, no creo que haya uno que hablé mal de él”.

Cabe mencionar que el hecho tuvo lugar en la zona de 520 y 135, en la localidad de San Carlos, cuando la víctima, identificada como Sebastián Nardoni, cambiaba un neumático de su auto junto a su hijo. En el interior del coche había quedado su madre y nada hacía pensar que la tragedia se acercaba poco a poco por la avenida.

Es que en determinado momento, una camioneta atropelló a los dos, tras lo cual escapó a toda velocidad. Si bien otro automovilista lo persiguió varios calles, lo perdió de vista en 528 y 143. Ahora la familia del fallecido pide información que pueda dar con el paradero del implicado.

“Fue atropellado por una camioneta Ford F-100 de color celeste o azul, con caja de madera”, dijo un familiar de Sebastián, quien agregó que solo tienen el dominio incompleto de la patente: SC 420. Debido a esto, quienes puedan aportar cualquier tipo de información, deben comunicarse a los siguientes números: 1166394730, 2216261840 o al 2215019000.

Según testigos, el conductor de la camioneta, que habría estado en compañía de otra persona, “agarró por la 519, por 136, dio unas vueltas bárbaras. Cruzó la 520 por un lado y después para el otro”. Esto lo habría hecho con claras intenciones de evitar ser filmado por las cámaras de seguridad.

Por su parte, el hijo de Sebastián sobrevivió al choque y se recupera poco a poco. “Está bien físicamente, pero destruido emocionalmente”, contó un familiar. “Quiero que te recuerden feliz, como el gran hermano, excelente marido y papá, tío, amigo. Te amo infinitamente”, cerró.

El dolor de la familia

“Que decir hermano, todavía no caigo, no tuve el privilegio de conocerte más. Lo que me hacías reír, te lloré toda la tarde aunque no me lo creas”, escribió conmocionada su hermana, la cual agregó: “Te pido perdón por quedarme con las ganas de ir a tener alguna charla y compartir algún mate. Te voy a extrañar”. Asimismo, otro de sus familiares se mostró entristecido por lo sucedido y publicó: “Flaco, no puedo creer que no estas físicamente, ¡no puedo, no quiero pensarlo! ¡Que vacío tan grande nos dejas! Danos fuerza mi vida, te amo con todo mi corazón”.