No se salva nadie: jubilados sufrieron una entradera en La Loma

Un matrimonio de jubilados fue víctima de un violento robo durante la madrugada del lunes en su casa de La Loma. Tres delincuentes encapuchados irrumpieron en la vivienda mientras la pareja dormía y los redujeron con total frialdad.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 en una propiedad ubicada en la calle 45, entre 27 y 28. Los ladrones ingresaron sin hacer ruido y sin exhibir armas, se movieron con sigilo y rapidez. Encerraron a los dueños de casa en sus habitaciones y recorrieron cada rincón en busca de dinero y objetos de valor.

Durante el asalto, uno de los intrusos le habló al hombre para intentar calmarlo: “No te asustes, abuelo, no te asustes que venimos a llevarnos algo”, le dijo. No obstante, el pánico no fue algo sencillo de alejar.

Los delincuentes escaparon con 200 mil pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y un Renault Sandero Stepway gris oscuro, propiedad de las víctimas. El vehículo fue utilizado para huir por avenida 25.

Los investigadores presumen que la banda conocía los movimientos de la pareja y tenía información detallada sobre el interior de la vivienda. La hipótesis principal apunta a tareas de inteligencia previas al golpe, aunque deben analizarse las cámaras de seguridad de las inmediaciones para determinar esto de forma fehaciente.

Al respecto, los vecinos mostraron su indignación ante un nuevo hecho delictivo, el cual una vez más quedó impune, ya que al cierre de esta edición no había detenidos. Este tipo de hechos parecen repetirse por toda la ciudad y también por la provincia de Buenos Aires, lo que deja en evidencia la falta de planificación en seguridad.