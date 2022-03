Quemacoches destruyeron la camioneta de un trabajador y pide ayuda

“Me prendieron fuego mi herramienta de trabajo, lo que me da de comer a mí y a mi vieja”, así comenzó su relato Lucas, un humilde trabajador que perdió su principal fuente de ingresos luego de que una banda de quemacoches le incendiara su camioneta.

Según contó el propio damnificado, todo ocurrió a las 2 de la madrugada: “Estaba en la puerta del mecánico en reparación para volver a laburar, claramente fue a propósito o no pero bueno me tocó a mí, soy un pibe de trabajo así me educaron mis viejos, desde chico los que me conocen saben que es así”.

Siguiendo con su relato, el muchacho detalló: “Desde chico camino la calle y siempre caminé derecho y siempre con el respeto llegué a todos lados, no le debo nada a nadie y nunca le deseé el mal a nadie, todo lo que me gané me lo gané laburando”.

“Tengo mucha bronca e indignación, siempre el dedo en la llaga es para el laburante, pero todo tiene solución y está cosas me dan más fuerzas. Siempre para adelante, siempre”, continuó contando Lucas, quien ahora pide ayuda para poder salir adelante y volver al trabajo cuanto antes.

“Hago un llamado a la solidaridad y si alguien sabe una cabina de Dodge 100 barata me avisan”, concluyó su publicación en redes sociales. Debido a esto, quienes tengan intenciones de querer colaborar, pueden ubicarlo buscándolo en la red social Facebook, con el nombre Lucas Santos.