Quién es Villarreal, el sujeto que atacó con cuchillos a dos mujeres en una escuela de danza

Sebastián Damián Villarreal tiene 30 años. Atacó a cuchillazos a dos mujeres en una escuela de danza de Capital Federal. Es oriundo del barrio de Villa Argüello, de Be­risso, y se define a sí mismo en las redes sociales como “árbitro y actor de comedia musical”.

Tras el violento episodio, allegados del agresor afirmaron que “tenía problemas previos” e in­cluso un familiar suyo aseguró en declaraciones televisivas que “lo encontró varias veces ha­blando solo”.

Ahora, luego de haber sido sometido a un análisis, especialistas del hospital donde está alojado luego de ser baleado recomendaron que sea internado en un neuropsiquiátrico por un trastorno psicótico.

Según trascendió, Villareal fue en la escuela de Valeria Lynch. En 2015, al enterarse de un casting para soñadores del Súper Bailando de Marcelo Tinelli, se presentó para ser el partenaire de una famosa. Aunque no fue seleccionado, siguió tomando clases de baile y fue allí cuando conoció a Julieta Antón (26), una de las bailarinas que atacó este martes.

Precisamente, Antón aseguró que “había notado” la obsesión de su agresor por estar con ella y afirmó “que le tenía miedo”. En declaraciones a televisivas en LAM, la mujer dijo: “Siempre lo noté raro pero nunca me imaginé esto. Tuve miedo de él, lo había notado extraño”.

Cabe mencionar que Villarreal no contaba antecedentes penales antes de lo ocurrido el martes, aunque sí trascendió que protagonizó un incidente en una cancha de fútbol en nuestra ciudad en 2014 y que también se peleó y amenazó a un profesor de danzas en 2018 porque no lo eligieron y le dijeron que no estaba preparado.

En cuanto a la parte legal, la carátula de la causa pasó de “lesiones graves agravadas por ser la víctima una mujer, en contexto de violencia de género y en forma reiterada” a “tentativa de femicidio reiterada”, debido a que testigos confirmaron que Villarreal manifestó durante el ataque que tenía intención de asesinarlas. Por este delito, afronta como mínimo 10 años de prisión.

Por último, el hermano gemelo de Sebastián declaró en TN que “nunca tuvo un hecho de violencia”, y que tampoco se trató psicológicamente, pero sí contó que su madre está “internada con problemas psiquiátricos” en Rosario. “Creo que el efecto de la cuarentena tiene mucho que ver con lo que pasó. El encierro lo hacía hablar solo”, concluyó.