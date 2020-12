“Quiero que destituyan al fiscal”, dijo la tía del ciclista asesinado

El brutal crimen de Santiago Stirz continúa conmocionando a la región debido a la sangre fría y la impunidad con la que actuaron los implicados. Si bien uno de ellos ya fue detenido, aún nada se sabe de su cómplice.



En diálogo con este multimedio, Cristina, la tía del ciclista asesinado, aseguró que la Justicia tiene responsabilidad directa en el homicidio del joven. “Hay que pedir juicio al fiscal que dio la orden para liberarlos. Incluso les dijo yo los dejo libres, pero pórtense bien y los largó a matar. Esa persona no sirve para defender a un ciudadano honesto”.



La mujer fue aún más allá con su reclamo y directamente pidió que el letrado sea removido de su cargo: “Quiero que destituyan al fiscal”, dijo de forma contundente. Del mismo modo, Mauricio, el primo del damnificado, expresó: “Se tiene que pedir justicia por el fiscal Marcelo Martini, que los dejó libres tres, cuatro veces”.



Por su parte, la pariente del fallecido también dio detalles de cómo se encuentra su hermana, la madre de Santiago: “Yo ayer (por el viernes) fui a la casa y estamos encargándonos de cuidarla, ella está muy dolida. Estamos con mis hermanos los que vivimos en Berisso y nos venimos todo el tiempo para La Plata.



Asimismo, Cristina agregó que la familia tuvo conocimiento del hecho a través de internet, antes de que incluso le avisara la Policía: “Mi hermano se entera por el Facebook, cuando lo vio el video dijo mirá, ¿es la bici de Santiago?’, nos enteramos por las redes sociales”.



Además, detallaron que tienen planeado realizar una movilización dentro de dos semanas con el objetivo de pedir justicia por su sobrino. “La idea es marchar alrededor de plaza San Martín e ir hasta tribunales de calle 7. No queremos que los vuelvan a largar”.



Por último, en cuanto a su sobrino comentaron: “Era una excelente persona, no se llevaba mal con nadie, era muy amiguero, músico bohemio, se iba a las plazas a tocar o en los cantobar. Cuando se quedó sin el papá salió el a traer comida, la luchó desde chico, fue el hombre de la casa”.

El hecho



Santiago Stirz fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando iba a bordo de su bicicleta por la zona de 47 y 20. Toda la secuencia quedó filmada por las cámaras de seguridad del lugar; allí puede verse como dos motochorros se ponen a su lado y con total sangre fría, lo ejecutan de un disparo en la sien.



El joven cayó malherido al suelo y fue llevado al hospital San Martín, donde llegó con muerte cerebral. Muy poco pudieron hacer los médicos y a las pocas horas del brutal ataque terminó perdiendo la vida.