Quisieron asaltar a un joven y los vecinos los molieron a golpes

Durante horas de la madrugada de ayer, un adolescente fue víctima de un violento robo por parte de dos delincuentes. Lo sorprendieron en la vía pública y le aplicaron varios golpes para quitarle sus pertenencias. Sin embargo, los vecinos de la zona salieron en su defensa y les dieron una golpiza a los ladrones.

Voceros oficiales consultados por este multimedio le indicaron a Trama Urbana que el episodio tuvo lugar en la zona de 29 y 165, de la vecina ciudad de Berisso. El damnificado, de apenas unos 18 años, se encontraba caminando de regreso a su hogar. No obstante, cuando le faltaban pocos metros para llegar fue interceptado por dos individuos, que lo abordaron con fines de robo.



Las fuentes señalaron que el joven primero fue amenazado por los sujetos, pero que al resistirse al asalto estos comenzaron a darle piñas y patadas, provocándole lesiones. Luego, uno de ellos continuó agrediéndolo, mientras el otro quería quitarle por la fuerza su campera, aunque para fortuna del adolescente las cosas no iban a quedar así.



Alertados por lo que sucedía y por los pedidos de ayuda, un grupo de vecinos del lugar salió a la calle y fueron a defender al muchacho, quien todavía resistía como podía. De inmediato, los frentistas se abalanzaron sobre los sospechosos y comenzaron a golpearlos, razón por la cual el joven logró liberarse.



Al cabo de unos minutos, la situación estaba controlada y los maleantes finalmente fueron reducidos por los residentes del barrio. Luego, dieron aviso al 911 y un móvil de la Policía arribó al lugar del hecho cuanto antes. “Los masculinos presentaban lesiones varias”, deslizó un vocero sobre lo sucedido con los hampones.



Asimismo, ambos malhechores fueron trasladados hasta la dependencia de la comisaría Segunda de Berisso, la cual cuenta con jurisdicción en la zona, no sin antes recibir la correspondiente atención médica. De igual modo, trascendió que la víctima no había sufrido heridas que comprometieran su salud, por lo que luego de recibir las respectivas curaciones se constató que no se requería su traslado al hospital.



Cabe mencionar que, una vez en la seccional, ambos implicados fueron identificados como dos hombres de 31 y 34 años, quienes tenían su domicilio en las inmediaciones de donde tuvo lugar el feroz ataque. Debido a esto, se mantuvo comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción N° 11, quedando ambos imputados por el delito de “tentativa de robo”.