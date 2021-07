Fuera de sí, chocó su auto contra una casa, destruyó un paredón y se dio a la fuga

En lo que podría haber sido una verdadera tragedia y terminó siendo un episodio con suerte, un automovilista protagonizó durante la madrugada de ayer un violento y espectacular accidente de tránsito en City Bell. Perdió el control del vehículo e impactó de lleno contra una casa. Luego, se dio a la fuga y hasta el cierre de esta edición nada se sabía de él, informaron fuentes policiales.



El suceso tuvo lugar en las calles 467 y 27, y quedó registrado en una cámara de seguridad. En la filmación se puede ver el momento exacto en el que el conductor del rodado no pudo mantenerlo sobre la calzada y terminó yéndose hacia un costado, a toda velocidad. A continuación, pegó con el lateral del coche contra el frente de una vivienda, cuyos dueños descansaban.

Tras el impactante episodio, quien lideraba el auto (al parecer viajaba solo) se bajó y constató los daños. Si bien destrozó el paredón de la finca involucrada, poco le importó, ya que volvió sobre sus pasos, se subió al vehículo y se dio rápidamente a la fuga. Justo en ese momento, varios vecinos del barrio estaban saliendo a la vereda para averiguar qué había pasado, alertados por el estruendo.



“Escapó como pudo, aun con el coche abollado y en mal estado”, comentó un frentista de la cuadra; no supo precisar si el protagonista de la historia iba, como suponen los peritos, alcoholizado. “No dejó rastro alguno ni se preocupó por los propietarios de la casa. Desconocemos quién fue el responsable y su paradero actual”, aseveró el lugareño.



Agentes de la comisaría Décima se hicieron presentes junto a los peritos de la Policía Científica y, si bien ya tienen en su poder la cámara que registró el impacto, no pudieron dar con el individuo. Con el fin de hallarlo, recorrieron hospitales para ver si había ido a atenderse, aunque el resultado fue negativo.

En Los Hornos



A su vez, la problemática de los siniestros viales continúa y hubo que lamentar otro grave episodio en Los Hornos.



Allí, por causas que tratan de establecerse, chocaron una bicicleta y una moto en la esquina de 66 y 152, durante la tarde de este domingo. Como consecuencia del impacto, ambos conductores cayeron al pavimento fuertemente, por lo que se aproximaron ambulancias hasta el lugar para proporcionales asistencia médica.



Por fortuna, y de acuerdo a voceros consultados por Trama Urbana, ninguno de los causantes del hecho sufrió heridas de consideración y sus vidas no corren peligro.